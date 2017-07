Mircea Irimescu, fostul tunar al Craiovei Maxima, îl compară pe Cristi Ganea cu Roberto Carlos | VIDEO

Mircea Irimescu, fostul tunar al Craiovei Maxima, laudă execuția de excepție din lovitură liberă prin care Cristi Ganea (25 de ani) a marcat unicul gol al partidei Viitorul – APOEL Nicosia 1-0, miercuri seară, în manșa întâi din turul 3 preliminar al Ligii Campionilor.

”Mi-a plăcut golul înscris de Ganea. Are o biomecanică a lovirii balonului și o pendulare a piciorului foarte bune. A lovit mingea cu trei degete, în stilul lui Roberto Carlos. Îmi place copilul. Și eu am marcat astfel de goluri din lovituri libere executate puternic. Avem un stâng necruțător. E chestie de antrenament, dar și mingea e importantă. Cu mingiile de azi aș fi tras numai de la 40 de metri. Abia când a apărut Tango am început să tragem de pe la 30 de metri.

Eu rămâneam câte o oră după antrenamente cu Oblemenco, Dumnezeu să-l ierte, și exersam loviturile libere. De la el am învățat cum trebuie să lovesc mingea. Eu executam din dreapta, cu piciorul stâng, iar Balaci, din stânga, cu dreptul. Pe vremea aceea erau mulți fotbaliști care făceau mingea ghindă când trăgeau la poartă. Boloni, Custov, Borz, de la Baia Mare, Gall, de la ASA, sunt doar câțiva care îmi vin acum în minte”, a precizat Mircea Irimescu pentru Libertatea.

În prezent, Irimescu, 58 de ani, a ieșit din fenomenul fotbalistic: ”Am două stenturi la inimă și nu mai am voie să fac efort sau să mă enervez. Mă uit la fotbal doar ca spectator”.

Irimescu a evoluat ca mijlocaș central, fundaș central și pe toată banda stângă. A evoluat 14 sezoane pentru Universitatea, între 1976 și 1990. A jucat pentru România la turneul final al CE din 1984.

”Eu n-am dat gol așa ca al lui Ganea, cu exteriorul, de pe centrul porții”, Gică Hagi (manager tehnic Viitorul)