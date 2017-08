Mircea Lucescu, ofertat de FRF. Propunere neserioasă venită dinspre ”Casa Fotbalului”.

Mircea Lucescu a fost abordat de oficialii FRF în această vară, după ce a plecat de la Zenit St. Petersburg, însă a refuzat oferta, fiind nemulțumit de modul în care a fost contactat.

”Mircea mi-a zis așa: «Dacă acum vrea să mă aducă cineva la națională, trebuie să vorbească serios cu mine, nu la telefon». Așa s-au purtat negocierile. De fapt, a fost o simplă discuție, extrem de scurtă, nu o negociere.

Oficialii federației din Turcia au venit cu toată trupa, cu toți prietenii, au oferit garanții. Păi, discuțiile de la Marriott au durat 6 ore. Turcii și l-au dorit cu adevărat pe Mircea și de aceea au venit cu tot alaiul la București”, a povestit Constantin Anghelache, cel mai bun prieten al lui Lucescu din lumea fotbalului, la Digi Sport.

Lucescu a avut o ofertă concretă și de la Galatasaray, dar și una de la Beșiktaș. Însă, Galata îl dorea director tehnic, fapt care l-a nemulțumit pe român.

La naționala Turciei, ”Il Luce” va încasa 3 milioane de euro pe an. Însă, n-a fost primit prea bine de ziariști de la Istanbul, care l-au întrebat dacă este adevărat că are un început de Alzheimer, așa cum se zvonește pe malurile Bosforului. ”Dacă nu mă vreți, plec imediat. Eu am venit aici ca prieten al Turciei”, le-a replicat Lucescu turcilor.