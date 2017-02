Mircea Lucescu, răvășit după eliminarea dramatică din Europa League: ”Am avut calificarea în mână. Ăsta-i fotbalul!” / VIDEO

Mircea Lucescu, răvășit după eliminarea dramatică din Europa League. Antrenorul român a apărut foarte abătut la conferința de presă, după ce Zenit St. Peterburg a condus 3-0 Anderlecht, joi, în manșa secundă, dar a luat gol în minutul 90 și a scăpat printre degete calificarea în optimi. În minutul 79, rușii au întors rezultatul din tur, care a fost 2-0 pentru Anderlecht.

Il Luce” a dezvăluit ce le-a spus elevilor săi în cabină: ”În primul rând, le-am mulțumit jucătorilor pentru efortul depus pentru a recupera rezultatul și pentru a arăta difert față de echipa de la Bruxelles. Au reușit deplin, am dominat categoric acest meci. Am jucat cu inteligență, am fosrțat de fiecare dată când a trebuit să ajungem la gol. Am avut calificarea în mână. E foarte greu în astfel de momente când totul arăta că echipa merita să se califice să primește un astfel de gol. Ăsta-i fotbalul, se întâmplă”.

Mircea Lucescu a explicat ce s-a întâmplat în fatidicul minut 90: ”N-a fost o relaxare din partea noastră, a fost o reacție a echipei adverse, care pierdea cu 3-0 și s-a aruncat pur și simplu. N-am avut capacitatea să întrerupem acest lucru. Faza golului lor a venit dintr-o situație pe partea dreaptă, chiar în fața băncii noastre, când în mod normal mingea trebuia aruncată peste apărarea adversă. Jucătorul a vrut să iasă, nu știu cu ce, cu pas scurt, a pierdut mingea, iar ei au venit în atac, au schimbat direcția și au centrat în careu. Nu se poate vorbi de relaxare. A fost o interpretare greșită a acelui moment.

Am discutat cu jucătorii că trebuie să ne concentrăm pentru campionat. Jocul practicat și disponibilitatea fizică ne dă încredere”.



Tricolorii Nicolae Stanciu și Alexandru Chipciu au fost titulari la Anderlecht.