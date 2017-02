Mircea Rednic a depășit problemele de sănătate. ”Puriul” se bucură din nou de fotbal.

Antrenorul echipei belgiene Mouscron, Mircea Rednic, a declarat pentru revista Sport/Foot Magazine că „fotbalul e o plăcere” pentru el, mai ales după ce a avut probleme de sănătate.

Rednic a comentat bucuria sa după victoria lui Mouscron în fața lui Eupen. „Mereu am fost așa. Mă bucur de viață. Fotbalul e o plăcere. Încă mai mult de câteva luni. Știi că am avut probleme de sănătate? O tumoare a pielii, la față. A fost nevoie de operație, de asta nu mi-am prelungit contractul cu Dinamo București, în vara anului trecut. Am hotărât să acord prioritate sănătății. Între timp, analizele sunt bune, dar niciodată nu poți prevedea cum vor evolua asemenea lucruri. Acum îmi spun că e momentul să mă bucur din plin de viață”, a spus Rednic.

Tehnicianul a recunoscut că ar fi putut să nu mai antreneze, deoarece banii nu înseamnă o problemă pentru el: „Financiar, e clar, mi-aș putea permite (să renunțe la antrenat — n. r.). Am câștigat mulți bani. Ca jucător, ca antrenor, în afaceri. Să încetez însă acum să muncesc, asta nu. Dacă faci asta, poți să ai ghinion, să ai probleme. Riști să nu mai vezi pe nimeni, să te închizi în tine, și asta poate fi periculos. Când antrenezi o echipă de fotbal, ieși mult, vezi oameni, asta te ajută să uiți de necazurile de sănătate. Simplu, azi sunt hotărât să acord prioritate doar plăcerii muncii și deloc banilor”.

Se laudă cu a avut oferte bănoase de la arabi

”Am mai primit oferte foarte importante, din Emirate, din Qatar. Puteam câștiga acolo între 50.000 și 80.000 de euro pe lună. Plus primele. Câștigi toți banii ăștia, dar meseria nu-ți mai face plăcere și deci nu mai simți plăcerea de-a trăi. În plus, din cauza tumorii, oricum nu mai pot sta la soare, e enervant în asemenea țări… De aceea am preferat să vin la Mouscron. Am cel mai mic contract din cariera mea. O experiență complet nouă, fiindcă e prima dată când antrenez o echipă care luptă să nu retrogradeze. În general, am lucrat la cluburi care vizau trofee”, a spus Rednic.

Chiar dacă Mouscron este lanterna roșie, cu cinci etape rămase din sezonul regulat, el este optimist în ce privește menținerea în primul eșalon: „Astăzi spun că avem 99% șanse să ne salvăm”.

Rednic este convins că pe 4 martie va câștiga cu Mouscron pe terenul lui Standard Liege, echipa unde a fost jucător (1991-1996) și antrenor (2012-2013).

Tehnicianul s-a arătat sigur că va mai avea ocazia s-o antreneze pe Standard și a mărturisit că în vara anului trecut a fost aproape de o revenire la această formație.

„Înainte s-o antrenez pe Standard, am spus că sunt gata să vin acolo gratis. Clubul mi-a oferit un contract mai interesant decât cel pe care-l am la Mouscron, dar nu era totuși extraordinar. Cred că Roland Duchatelet (președintele de atunci al lui Standard — n. r.) a profitat de pe urma declarațiilor mele. Chiar dacă povestea cu el s-a terminat prost, îi voi fi mereu recunoscător că mi-a permis să-mi îndeplinesc visul: s-o antrenez pe Standard Liege! Și sunt sigur că într-o zi mă voi întoarce acolo. Sigur!”

Rednic a povestit cum a fost aproape să semneze din nou cu Standard: „Sunt în România, cei de la Standard mă sună, e urgent, sunt obligat să iau cât mai repede un bilet la business class. Discut cu Olivier Renard, Daniel Van Buyten și Christophe Henrotay (oficiali ai clubului — n. r.), punem la punct toată strategia, plec de acolo gândindu-mă că s-a rezolvat. Îmi cer doar să mai aștept o zi sau două. Atunci, Bruno Venanzi (președintele clubului — n. r.) spune că i-a promis lui Yannick Ferrera (antrenorul din acel moment — n. r.) că va fi păstrat dacă va lua Cupa. Venanzi nu vrea să revină asupra promisiunii. Primesc o lovitură puternică! Repet însă că într-o zi mă voi întoarce acolo. E destinul meu”.