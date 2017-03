Antrenorul român Mircea Rednic a spus vineri că a cunoscut împlinirea la Standard Liege, el făcând aceste declarații înaintea meciului de sâmbătă dintre această formație și actuala sa echipă, Excel Mouscron, din etapa a 29-a a campionatului de fotbal al Belgiei.

„Când am părăsit România, am venit la Standard. Acolo am devenit omul care sunt acum, jucătorul care am fost. Acolo am cunoscut împlinirea”, a spus Rednic, care a jucat între 1991 și 1996 la Standard, echipă al cărei antrenor a fost în sezonul 2012-2013.

Rednic a făcut aceste afirmații deși în anii ’90 Standard era indiscutabil mai slabă decât a fost în anii ’80 Dinamo București, cu care fostul fundaș a jucat două semifinale de Cupă Europeană.

În a doua parte a sezonului 1990-1991, imediat după despărțirea de Dinamo, Mircea Rednic a evoluat la echipa turcă Bursaspor.

Mouscron încearcă să scape de retrogradare

Cum Mouscron este foarte aproape de retrogradare, Rednic nu se așteaptă la cadouri în partida de sâmbătă, de pe teren propriu: „Este un meci între profesioniști. Toată lumea vrea să câștige. Noi trebuie să câștigăm, nu avem de ales”.

Pentru acest meci, Rednic va conta din nou pe atacantul lituanian Deyvidas Matulevicius, fost la Pandurii Târgu Jiu și FC Botoșani, care s-a refăcut după o accidentare la coapsă. În lot este și fundașul român Cristian Manea.

În schimb, tehnicianul nu-i va putea folosi pe Luka Stojanovic, ce a suferit o entorsă la genunchi, și pe Thibaut Peyre, suspendat. Egipteanul Mahmoud Hassan, alias Trezeguet, a cărui mamă este grav bolnavă, a petrecut mai multe zile în țara sa. El va face parte din lotul pentru întâlnirea de sâmbătă, dar nu va fi titular.

Mouscron este la patru puncte de penultima clasată, Westerlo, cu două etape rămase din sezonul regulat.