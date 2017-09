Mircea Sandu, despre drama lui Gică Popescu: ”A cedat ceva din ambiția aia a lui permanentă” / VIDEO

Libertatea: Generația de Aur nu vine la meciurile naționalei. Dumneavpastră mergeți?

Mircea Sandu: Nu! Nu merg, pentru că am alte pretenții. Cum și jucătorii au alte pretenții. Dacă se vorbește despre fotbalul românesc, se vorbește datorită unor nume care au fost de-a lungul timpului: Petschovschi, Varga, Dumitrache, Lucescu, Dinu, Hagi, Popescu, Petrescu. Nu datorită mie sau președintelui. Eu le făcusem foștilor internaționali, vă pot confirma Oârcălab, Dridea, le făcusem p zonă specială pentru ei, în interiorul stadionul, în tribună o zonă aparte, tot pentru ei. Pentru c lumea să-i vadă în poze, dar șipe viu.

Actuala conducere a dat jos de pe pereții de la cantonament fotografii cu Generația de Aur…

din câte am auzit de la foștii jucători, au atâta oftică. Cel puțin ce declară Prunea. Au atâta oftică pe ei, pe performanețele pe care le au, pe calificări, la cluburi și la națională, ca familiști, că au vrut săștearăg orice urmă. Eu cum să interpretez?

Totuși, l-au ofertat pe Dan Petrescu.

Nu contează. Dan Petrescu e om serios. Dacă ar fi acceptat, tot serios ar fi fost. Și-ai făcut meserie. Hagi a anunțat că nu va candida, că niciodată n-ar fi putut să lucreze cu ăștia! E clar!

De ce ar fi putut Petrescu?

Între Hagi și Popescu e altă relație, sunt și rude. Petrescu și-a văzut de meserie. El e corect. Cu el, dar și cu ceilalți.Le-a zis celor de la Cluj. Vă iau campionatul, așa că s-au făcut eforturi mari. Cluburile care ua băgat miliaone sunt Steaua și CFR Cluj. Petrescu a fost corect față de oamenii de acolo, de jucătorii pe care i-a solicita. O să-i vină timpul lui Dan Petrescu la națională, nici nu se pune problema.

Ce se întâmplă cu Gică Popescu?

Eu am stat 6 ani în procese. Am fost, din 2010, vreo doi ani pe la DNA, apoi 5-6 ani de proces. Te stoarce! Gică a fost condamnat. Te dezumanizează. El e un tip puternic și cu o personalitate marcantă. Cu toate acestea, un pic a cedat ceva din ambiția aia a lui permanentă și din… Îmi pare rău că i s-au dat, și-au bătut joc, sancțiuni conexe: interdicția de a putea să fie administrator în fotbal. E incredibil. Un șef de la ANAF mi-a spus că împotriva lui Gică Popescu nu se declanșase nicio procedură a controlului fiscal. Până să primească o sancțiune din partea cotnrolului fiscal, el s-a dus și, sfătuit de avocați, a plătit impozitul de 400.000 de euro. Și, cu toate astea, dacă ne luăm după ce a spus Harnagea zilele trecut, această condamnare, 40 și ceva de ani de pușcprie, a veit după ce decizia s-a dat înaintea de a se pronunța instanța. Domnul Harnagea, fost șef SIE, a afirmat acest lucru, nu eu. Că nu pe 4 martie 2014, ci pe 3, s-a dat decizia. Iar pe 4 s-a făcut publică. E posibil așa ceva? Să distrugi… Toată tevatura aia a distrus fotbalul. A fost arestat Copos, s-a dus Rapidul, a fost arestat Borcea…

Să n-o luăm chiar așa. Cluburile de ce să depindă de un singur om?

Dar, ce legi ai?

Dinamo și Steaua să dispară pentru că are probleme penale un conducător? Nu e normal…

Dacă Berlusconi nu vindea chinezilor, și pleaca pur și simplu, Milan mai exista?

Există frica de a candida a celor care vor să fie președinții FRF în 2018?

Sunt cel puțin 3 candidaturi. Să alergi de unul singur nu e bine. Am avut de două ori contracandidat. De două ori din 6 candidaturi. Alte emoții, altă pregătire… Când vezi că n-ai contracandidat, devii mai nepăsător. Dacă vezi că ai pe cineva care vine înt-ro luptă, ai altă concentrare.

Dacă vă învingea Popescu în 2005, i-ați fi purtat ranchiună?

Asta era! Rămâneam priteni. Am fost jucători de fotbal, noi vedem altfel situații astea sportive. WEu i-am promis lui Gică Popescu că îl voi susține în 2005, n-am mai vrut să candidez. Din păcate, a fost oscindare a jucătorilordin acea generație. la sinfucatul fotbaliștilor erau Lupescu și Pruinea, au venit alături de mine. Inițial, le-am spus celor din federație că nu mai candidez. Până la urmă, am făcut strategie comună cu cei doi.

Ați spart Generația de Aur, practic…

N-am spart-o! Ei au venit să candideze! Ei au venit , nu ui-am chemat eu. În 2007, am fost ales în Comitetul Executiv al UEFA, i-am delegat lui Ionuț Lupescu atribuțiunile de președinte: contracte, echipa națională… A rămas el în locul președintelui. În 20-09, m-am îmbolnăvit. Plecam în fiecare săptămână la tratament. le-am dat girul. Ușor-ușor, începeți să preluați. Apoi, a apărut acel eveniment cu Gică Popescu. Îl vedaem un foarte bun administrator al fotbalului românesc, nu doar al echipei naționalei. A fost ce a fost la alegeri. Contracandidații erau Pușcaș, care s-au și retras. era greu pentru Avram să câștige, Chivorchian a cedat voturi băiatului ăsta (n.r. – Răzvan Burleanu). O mare eroare făcută de oamenii de fotbal. Dacă Pușcaș, Chivorchian și Avram s-ar fi unit, ar fi câștigat. Dar, cu sustenabiltiate, predictibilități și meritocrație, i-a păcălit pe toți!

Spuneți-mi numele viitorului șef de la FRF…

Nu știu candidații..

Prunea, Balaj, Burleanu…

Sper ca… S-ar putea să mai apară. Am citit de Marica, văd o reacține foarte corectă a lui Marcel Pușcaș. Nu știu dacă va candida, dar are o experiență vastă, a luptat și contra mea. El arată niște lucrui. Oricare dintre aceștia m-ar bucura să câștige! Cel care va veni va trebui să muncească 4 ani, ca să-l aducă măcar acolo unde am lăsat noi fotbalul. Prost, neprost, așa cum era…