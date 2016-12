Mirel Rădoi a dat de pământ cu Reghecampf: ”Patronul a intervenit peste decizia lui”. Ce a spus despre meciul cu Villarreal

Mirel Rădoi a dat de pământ cu Reghecampf, antrenorul Stelei, insinuând că acesta ar fi „ghidonat” de către patronul Gigi Becali și criticând declarațiile actualului tehnician al „roș-albaștrilor” la adresa lui Alex Tudorie.

Laurențiu Reghecampf a spus zilele trecute că-l va mai folosi pe Alexandru Tudorie doar „la cărat bagaje”. Vârful a intrat în dizgrația antrenorului după ce și-a luat antrenor personal.

„Declarația lui Reghe la adresa lui Tudorie e nepotrivită. E foarte dură. Trebuie să discute cu el în privat. Acolo putea să spună orice. L-a pedepsit și l-a trimis la echipa a doua și apoi l-a chemat înaintea unui meci crucial.

Sunt oricum niște lucruri care nu se leagă. Ori s-a răzgândit, ori patronul a intervenit peste decizia lui. Să nu uităm că în vară valora 20-30 de milioane, era fundaș central, era atacant. Acum e bun doar la cărat bagaje? Dintr-o dată dată asta face”, a zis Rădoi la TV Dolce.

„Va avea nevoie de cel puțin două goluri”

„Sunt optimist. Cred că Steaua poate să câștige. Villarreal are câțiva absenți importanți. Steaua are o șansă mare. Nu trebuie neglijat faptul că vor fi 10.000 de români. Și când am jucat noi atunci au fost 7000 de români. Pentru Villarreal va urma o perioadă grea în La Liga, iar Steaua are jucători experimentați.

Steaua trebuie să atace, mai ales că mi-e greu de crezut că nu va primi gol, deci va avea nevoie de cel puțin două goluri. Eu zic că Tamaș va fi fundaș central, pentru că în benzi va fi nevoie de jucători care să urce. Iar în atac sunt convins că va fi Golubovici. El poate face spații pentru jucătorii din benzi”, a mai spus Rădoi.