Mirel Rădoi a plecat în Dubai să-și ia notițe timp de un an: ”Vin să învăț!”

După experiența nereușită de antrenor la FC Steaua București, Mirel Rădoi s-a pus cu burta pe carte.

Fostul internațional a plecat de curând în Dubai pentru a-și lua notițe de la ex-antrenorul său, Cosmin Olăroiu, în prezent tehnicianul echipei Al Ahli.

„Cel puțin un an de zile voi rămâne în Dubai. Am venit să iau ceva notițe, că peste două zile o să aibă meci echipa lui Olăroiu. Evident că, de câte ori o să am posiblitatea, vin să învăț. Fizic mai puteam să joc însă nu știu psihic cât mai puteam, pentru că mi-era foarte greu să stau departe de copii, să iau toate cantonamentele, sa dorm la hotel înaintea meciurilor. Era foarte greu…”, a mărturisit, pentru Dolce Sport, Mirel Rădoi.

Ajuns la 35 de ani, Mirel Rădoi a povestit și despre aventura sa din Asia, unde a evoluat la Al Hilal, Al Ain, Al Ahli și Al Arabi: ”Eu am avut norocul și în Arabia Saudită, unde am fost prima oară, să mă duc la Riad, nu la Jeddah, unde chiar dacă era mai cald, era mai uscată căldura. La fel, când am venit în Emirate, am venit la Al Ain, unde chiar dacă era temperatura mai ridicată decât in Dubai sau în Abu Dhabi, neavând mare acolo, era mai uscat. Dar te obișnuiești, oricât de cald ar fi, când intra salariul te lua cu răcoare așa, parcă îți era rece”.

Mirel Rădoi a început în Republica Moldova cursurile pentru oținerea licenței de antrenor.