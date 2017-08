Biletul zilei din tenis vine de la turneul de Grand Șlam US Open, care se află la debut. Am ales să mizăm pe duelurile dintre Maria Sharapova și Simona Halep și Irina-Camelia Begu vs Kateryna Kozlova.

Biletul Zilei Tenis – 28 august – cota 2.25

Vom paria pe victoria celor două românce, ambele afându-se într-o dispoziție de joc mult mai bună decât a adversarelor. Astfel, în cauzl în care Halep și Begu se vor impune, vom bifa un bilet cu o cotă de 2.25. Acesta este propus spre a fi pariat la casa de pariuri online Betano (Licența ONJN L1170664W000663).

Pariază Biletul zilei din tenis oferit de Pontul-Zilei, unul dintre cele mai bune site-uri de ponturi pariuri tenis din România!

