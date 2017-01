Monica Niculescu a învins-o pe Jelena Jankovic, fost lider mondial, în turneul de la Hobart

Monica Niculescu a învins-o pe Jelena Jankovic, fost lider mondial, în primul tur al turneului de la Hobart.

Monica Niculescu (38 WTA) a învins-o în această dimineață pe Jelena Jankovic (54 WTA). Românca s-a impus în fața fostului lider mondial cu 6-2, 6-3, la capătul unei partide care a durat 1 oră și 42 minute. A fost a 8-a întâlnire directă dintre cele două sportive, sârboaica conducând la general cu 5-3. Totuşi, ultimele trei dispute au fost adjudecate de Monica.

Niculescu, care este sigura româncă prezentă pe tabloul întrecerii de la Hobart, este favorita trei a turneului australian. În primul turneu din 2017 la care a participat, la Shenzen, Monica Niculescu a pierdut rapid.

În următorul tur, Niculescu o va întâlni pe câștigătoarea duelului dintre Kirsten Flipkens și Jaimee Fourlis.

„Cred că m-am descurcat foarte bine”

„Sunt fericită să fiu la Hobart, întotdeauna îmi face plăcere să evoluez la acest turneu. Am avut un meci foarte greu cu Jankovic, care nu greșește nicio minge. Am încercat să rămân concentrată și să lupt pentru fiecare punct. Trebuia să am o evoluție bună pentru că Jelena este o jucătoare excelentă. Cred că m-am descurcat foarte bine. Condițiile de joc nu au fost cele mai bune, din cauza vântului, dar mă bucur că am reușit să mă calific în turul doi. Vreau să mulțumesc și publicului care a venit astăzi să urmărească meciul. Oamenii au fost mereu foarte drăguți și vin să vadă meciurile mele, așa că încerc să vin aici în fiecare an (e la a 8-a participare), să mă simt bine”, a spus Niculescu, la final.