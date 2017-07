Monica Niculescu s-a accidentat în finala de dublu de la Wimbledon și nu mai joacă la BRD Bucharest Open.

Monica Niculescu nu este tristă după finala pierdută fără istoric, sâmbătă seară, alături de taiwaneza Hao-Ching Chan, în fața cuplului rus Ekaterina Makarova/Elena Vesnina, cu 6-0, 6-0. Monica a intrat în istoria turneului de la Wimbledon, iar duminică seară va participa la Balul Campionilor.

“Per total, sunt foarte fericită. Am făcut finală! Sigur, îmi pare rău că a fost scorul ăsta, dar nici n-am vrut să risc. N-avea rost să servesc mai tare. Am încercat cu ce puteam să facem ceva. Dar ele au jucat perfect, încă de la început.

Sper că și cei care m-au văzut să nu le pară… ce să zic, sper că i-am făcut bucuroși și să fie mândri și…

S-a terminat repede meciul, dar oamenii ne-au aplaudat, ne-au apreciat și sunt mândră de ce-am făcut și fericită. Sper să continui să fac cât mai multe rezultate”, a declarat Monica pentru site-ul treizecizero.ro.

Jucătoarea din Slatina nu a fost în cea mai bună dispoziție de joc. Potrivit sursei citate, Monica a apărut după meci cu o pungă mare de gheață înconjurată pe talie, pe sub bluză.

“Din păcate, m-am întins la abdomen. Am simțit un pic și ieri, dar azi în meci m-am simțit destul de rău. Ce să mai … deja dacă dădeam mai tare simțeam o tăietură. Sper să fie doar întindere, că n-am forțat așa rău. Mi-a fost greu așa, pentru că simțeam durerea și mă tot gândeam ce se întâmplă și de ce. Și nu-i ușor să joci așa. Dar foarte bine au jucat ele, nu vreau să le iau meritul. Au făcut, cât, o singură greșeală neforțată? Au fost excelente, hotărâte. Noi am luptat, am încercat, dar au fost foarte solide. O echipă tare, au mai jucat finale de Grand Slam, au mai pierdut finale de Slam, au fost în situații de acest gen și s-au montat excelent azi”, a spus Monica Niculescu, vizibil obosită.

Povestește că după efortul din semifinale n-a prea putut să doarmă, că au durut-o mușchii: “Am încercat să forțez aseară ca să câștigăm meciul și, din păcate, corpul zice că vrea o pauză. A fost foarte greu cu recuperarea”.

A mai fost și timpul lung petrecut la teren în așteptarea meciului nu a ajutat. Durata lungă a finalei masculine de dublu a presupus ca Monica și Chan să se încălzească de mai multe ori.

“Apoi am așteptat foarte mult. Băieții nu mai terminau și m-am încălzit de mai multe ori, dar, văzând că nu mai termină, spre sfârșit m-am încălzit așa, un pic și pe urmă a trebuit să intrăm foarte repede. Probabil nu m-am întins bine la abdomen sau nu m-am încălzit suficient de bine și… din păcate m-am întins.”

Cu toate astea, Monica le-a dat credit adversarelor. “Au jucat foarte bine. Foarte bine, au fost perete! Am mai jucat cu ele, dar niciodată nu au fost așa hotărâte și solide. Terenul, lent, mult mai lent decât ce-am jucat până acum. Noi am tot jucat pe diverse terenuri, dar foarte lent mi s-a părut terenul și asta a schimbat puțin jocul. Noi am încercat să jucăm cum am făcut-o până acum, să ne băgăm, dar fiind lent, a dat mult timp…”.