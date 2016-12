Moș Crăciun are echipă de fotbal. Se numește FC Santa Claus și e din orașul finlandez Rovaniemi. Sponsorii clubului sunt chinezi!



FC Moș Crăciun, din Rovianemi, 10 kilometri de Cercul Arctic, s-a înființat în 1993, în urma fuziunii a două echipe obscure, Rovaniemen Reipas and Rovaniemen Lappi.



Echipa a navigat între liga a patra (10 sezoane) și liga a treia (13 sezoane), în care a promovat, ultima dată, în 2015.

În 2010, a ratat accederea în liga secundă, pierzând barajul cu HIFK.

În 2015, chinezii au anunțat că vor să investească în FC Santa Claus.

Iar sâmbătă, invitația la Beijing, cei de la FC Santa Claus au jucat un amical caritabil cu o echipă locală. În prezența Moșului!

În Miesten Kakkonen, liga a treia, grupa de nord, FC Santa Claus e codașă, pe 11, din 12, doar 8 puncte în 22 de etape (2 victorii, 2 egaluri). Conduce OPS, cu 48 de puncte.

Throwback to 4 Years Ago, my favourite ever Away Days @FCSantaClaus in Lapland. Incredible football club & place. -15❄️ #properbaltic pic.twitter.com/kTEcgMDyoH

— Smithy / FrankyFryer (@SmithySoccerAM) 24 December 2016