Moți și-a pus cenușă-n cap după ce a ”îngropat-o” pe Ludogoreț cu PSG: ”Eu am pierdut cele trei puncte!”

Cosmin Moți și-a pus cenușă-n cap după ce a „îngropat-o” pe Ludogoreț Razgrad în meciul de aseară cu Paris Saint Germain. Românul a ratat un penalty la scorul de 1-2, trăgând lamentabil, în brațele portarului! La faza următoare, PSG s-a desprins la 3-1, scor cu care a câștigat partida.

Edinson Cavani a marcat golul desprinderii francezilor chiar de lângă un Moți inert, iar românul a avut puterea să recunoască faptul că le-a „mâncat” meciul colegilor săi.

„Eu am pierdut cele trei puncte!”

„Dacă înscriam din penalty, cred că era altfel jocul. Din păcate am ratat. Îmi cer scuze colegilor şi fanilor care au fost prezenți. Ludogoreț nu a pierdut nimic. Eu am pierdut cele trei puncte. Nu mai contează unde am vrut să trag. Problema este că am ratat. Sper să nu se mai repete. Vom vedea cine o să bată penalty-uri în continuare. Important este să marcheze.

La o ocazie apărută din nimic, PSG ne-a egalat. Dacă intram cu 1-0 la pauză, altfel era jocul. Ei au jucători de clasă mondială, dar nu ne-am făcut de râs azi.

Noi ne dorim din tot sufletul să ieșim din grupele Ligii Campionilor. Trebuie să vedem în ce competiție, Europa League sau Champions League. Nu dorm niciodată după meciuri, cu atât mai puțin acum”, a declarat Moţi la Dolce.