Mourinho dă vina pe Premier League pentru lipsa de rezultate a echipelor engleze în Europa

Calendarul Premier League este în mare parte responsabil de slaba reprezentare a cluburilor engleze în sferturile de finală ale competițiilor europene și de accidentarea lui Paul Pogba, a declarat antrenorul lui Manchester United, Jose Mourinho.

”În fiecare țară, se încearcă să se arate un pic de susținere pentru echipele angajate pe scena europeană, aici, este dificil”, a spus cu regret Mourinho, după victoria (1-0) în fața lui FC Rostov și calificarea pentru sferturile de finală ale Europa League, joi seară.

În acest sezon, Leicester va rămâne singura reprezentantă engleză în sferturile de finală ale Ligii Campionilor, în timp ce Manchester United va fi singurul club din Premier League prezent în aceeași fază a Europa League.

Forță financiară uriașă, rezultate sportive mediocre

În 2015, niciun club englez nu a trecut de optimile de finală, în timp ce în 2016, doar Manchester City a reușit să ajungă în semifinale.

Sunt rezultate mediocre ținând cont de puterea financiară a Premier League, datorată în parte organizatorilor, potrivit tehnicianului portughez: ”Eu cred că nu le pasă de echipele engleze în Europa. Ei au pur și simplu alte interese”.

”În Portugalia, orice echipă care joacă în Europa joacă după aceea în ziua de luni. Toată lumea face așa. În Germania, așa se face”, a adăugat Mourinho, în timp ce Manchester United, care a evoluat luni seară împotriva lui Chelsea în Cupa Angliei, joacă din nou, încă de duminică la prânz, în campionat, împotriva lui Middlesbrough.

”Nu are niciun sens (a nu aranja calendarul). Este doar de bun simț. Doar dacă ei nu sunt mulțumiți cu un singur club englez în Europa League și în Liga Campionilor. Însă eu consider că suntem suficient de buni pentru a reuși mai mult”, a precizat Mourinho, estimând că accidentarea lui Pogba a fost rezultatul programului infernal al lui Manchester United, ce are deja 47 de meciuri oficiale în acest sezon.

”Bineînțeles, este evident că este vorba de o acumulare de oboseală” care a cauzat accidentarea lui Pogba la ischiogambieri și absența sa timp de trei săptămâni. Mijlocașul francez a disputat 41 de meciuri în acest sezon.

”Paul a plătit prețul pentru asta”, a insistat Mourinho, calificându-l totuși pe jucătorul său drept ”un monstru fizic”.