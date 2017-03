A murit bunicul Simonei Halep. ”Dumnezeu să te odihnească, Papule!”

Veste foarte tristă pentru Simona Halep. Bunicul jucătoarei din România a murit, cu doar câteva ore înaintea întâlnirii dintre Simona și Donna Vekic, din turul al doilea al competiției din SUA.

Anunțul a fost făcut de Simona Halep, pe pagina sa de Facebook.

”Papu… un om deosebit, care astăzi s-a ridicat la Ceruri, un om cu un suflet bun, un om blând, nu-i plăcea niciodată cearta… Dar nici măcar atunci când m-a certat n-am putut să mă supăr pe el. El ne făcea mereu sa râdem cu felul lui glumeț.

Când eram junioară, făcea glume, motivându-mă în același timp – și spunea că trofeele mele sunt din tinichea. Iar atunci când am reușit să ajung în top, a fost foarte mândru de mine, de faptul că am muncit și nu am cedat niciodată… și m-a prețuit. Mereu ne-a prețuit, mereu ne-a iubit, iar pe mama (nora lui) a tratat-o întotdeauna cu blândețe, apreciere și admirație.

Un tată, un socru, un BUNIC cu suflet de aur.

Dumnezeu să te odihnească, Papule.

Mereu vei fi în sufletele noastre”, a scris sportiva.





Simona Halep a fost foarte apropiată de bunicii săi, care au crescut-o în primii ani ai copilăriei. ”Am crescut-o ca pe ochii din cap. O plimbam pe aici toată ziua cu căruciorul. Uite aici, la casa asta de vizavi, stătea unul, un român, și îi spuneam să o lase să se joace la el la perete că e mai aproape și o lăsa. Aici stătea toată ziua și paca-paca. Când mă trezeam dimineața o găseam aici la peretele ăsta, bătea mingea de la patru ani”, povestea bunica Simonei.

Familia Halep, originară din comuna Stejaru, județul Tulcea, a venit la oraș, în Constanța, chiar la Revoluție. Maia și papu au găsit o casă bătrânească aproape de malul mării, într-un cartier central, pe care au cumpărat-o imediat. La scurt timp, după ce s-a însurat, Stere Halep a ridicat o casă, pe aceeași stradă, fix lângă mama lui. Tot acolo, pe stradă mai locuiesc câțiva verișori și unchi de-ai Simonei, deci efectiv tot cartierul este al „clanului” Halep.

Încă o dovadă că rudele tenismenei sunt extrem de unite și se ajută enorm între ele, stau casele, niște construcții opulente, care au costat fiecare o adevărată avere. Se pare că ca, în semn de recunoștință pentru toate sacrificiile făcute de ai ei, în momentul în care a început să strângă bani din tenis, Simona să ar fi contribuit la construcția sau renovarea si modernizarea fiecărei case în parte.

Citiți și: