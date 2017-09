A murit Mircea Barbu, legendar suporter dinamovist. Văzuse meciul care a adus primul titlu ”câinilor”

A murit Mircea Barbu, legendar suporter dinamovist. A plecat dintre noi într-o lume mai bună, lăsând în urmă o poveste mereu frumoasă pentru tot ce înseamnă spiritul dinamovist, cu sute de meciuri în care și-a susținut echipa de suflet din tribunele stadionului din Ștefan cel Mare.

Nelipsit, de mai bine de șase decenii, de la meciurile dinamoviștilor, oficiale sau amicale, Mircea Barbu avea 88 de ani, împliniți în luna martie.

Barbu a fost în tribunele stadionului din Ștefan cel Mare şi la meciul care a consfinţit câştigarea primului titlu din istoria clubului, în 1955, cu legendarul antrenor Angelo Niculescu pe banca dinamoviștilor, iar acasă, în apartamentul din „Trapezului”, stă dovada acestei fidelităţi unice: primul fular scos de FC Dinamo București, informează fcdinamo.ro.

„Dinamo este echipa cu care am crescut! Pe stadionul Dinamo (n.n. – tribuna 0, sectorul 5) am stat și la primul titlu de campioni, în 1955, cu Angelo Niculescu pe banca echipei. Am venit la meciuri indiferent de locul ocupat în clasament pentru că dragostea pentru Dinamo nu are adversari”, spunea Mircea Barbu, anul trecut, înainte de a da lovitura de începere, pe Arena Națională, într-un duel cu FCSB pentru câștigarea Cupei Ligii.