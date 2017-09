Mutu l-a vrut pe Effenberg, dar face echipă cu Miriuță: ”Vasile e cel mai potrivit pentru a duce mai departe munca începută de Cosmin Contra”

Adrian Mutu l-a vrut pe Effenberg, dar face echipă cu Miriuță. Directorul general al clubului de fotbal Dinamo şi-a dat seama brusc că Vasile Miriuță este înlocuitorul ideal a lui Cosmin Contra, plecat la echipa națională.

„Vasile Miriuță este noul nostru antrenor și are toată încrederea conducerii. Au fost mai multe nume pe listă, dar eu cu domnul Negoiță și ceilalți am decis că Vasile e cel mai potrivit pentru a duce mai departe munca începută de Cosmin Contra.

Obiectivul secundar al lui Vasile este intrarea în play-off, iar cel principal este să se lupte pentru câștigarea campionatului. Ne-a impresionat foarte mult parcusul lui Vasile la CFR Cluj anul trecut. Dacă nu avea acele puncte de penalizare cred că era potențial câștigător al titlului.

Sper ca de duminică să înceapă un nou parcurs, poate chiar mai bun și să se încheie cu câștigarea campionatului. E dinamovist, îi urez baftă. Ca și Contra, Vasile este un antrenor capabil să ajungă națională oricând. Mă bucur că avem la Dinamo antrenori de genul aceasta, e generația lor. Vasile trebuie să demonstreze, el știe că pentru a ajunge acolo are nevoie de rezultate. La națională sau în altă parte, la alte echipe din străinătate sau chiar la știu eu ce altă națională vrea să conducă”, a spus Mutu în conferința de presă în care a fost prezentat oficial Vasile Miriuță.

El speră ca noul tehnician să câștige derby-ul cu FCSB programat, duminică, pe Arena Națională. „Derby-ul pentru mine este al șaselea. Am patru victorii și o înfrângere până acum. Așa că îi zic lui Vasile să îmi facă cinci victorii… pentru că vreau să rămân doar cu o singură înfrângere. Este meciul meciurilor și fac un apel la toți dinamoviștii să vină mâine la stadion și să fie alături de echipa noastră, să îi împingă de la spate pe jucători. Avem nevoie pentru că suntem într-o perioadă un pic tulbure, sper să o limpezească Vasile Miriuță și să ne întoarcem cu cele trei puncte”, a menționat directorul general.

Referitor la posibilitatea de a prelua funcția de director sportiv în cadrul Federației Române de Fotbal, Adrian Mutu a afirmat: „Am văzut ce a zis domnul Burleanu, că încearcă să atragă marii fotbaliști. Mă bucur că mă bagă și pe mine printre marii fotbaliști. Am fost ieri la federație, l-am felicitat pe Cosmin Contra și am avut o discuție cu domnul Burleanu. Dar e confidențial ce am vorbit. Eu sunt la Dinamo și am un meci important pe care vreau să-l câștig. Sunt aici să-l ajut pe Miriuță cu tot ce are nevoie, de astăzi până când voi fi aici”.

Antrenorul Vasile Miriuță (49 de ani) a semnat un contract valabil până în 2019 cu FC Dinamo. El i-a luat locul lui Cosmin Contra, cel care a fost instalat în funcția de selecționer al echipei naționale a României.

Echipa de fotbal Dinamo întâlnește, duminică, de la ora 20,30, pe Arena Națională din Capitală, formția FCSB, într-o partidă contând pentru etapa a 12-a a Ligii I.