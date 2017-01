Adrian Mutu visează la Italia. „Vreau să fac o treabă bună în România și pe viitor să lucrez în Serie A”, a declarat „Briliantul” pentru cotidianul The Sun.

Actualul director general de la Dinamo Bucureşti a vorbit în presa engleză despre planurile sale de viitor.

„Vreau să fac o treabă bună în România și pe viitor, dacă e posibil, să lucrez în Serie A. Am multe amintiri plăcute din perioada petrecută ca jucător în Italia, de la toate echipele unde am jucat. Încă urmăresc cu interes meciurile din Serie A și sunt un fan al Fiorentinei”, a spus Mutu pentru The Sun.

Adrian Mutu a îmbrăcat în carieră tricourile mai multor echipe din Peninsulă. Astfel, „Briliantul” a evoluat la Internazionale Milano, la Verona, la Parma, la Juventus Torino, la Fiorentina şi la Cesena.

Adrian Mutu vrea într-o cupă europeană

Fostul internaţional român, ajuns la 38 de ani, a vorbit şi despre clubul la care activează în prezent.

„Am vrut să văd cum mă descurc în postura de manager și până acum cred că a fost bine. Obiectivul meu e să ajut clubul să progreseze, să fac echipa mai puternică. Pentru asta trebuie să jucăm într-o cupă europeană sezonul viitor”, a mai spus Mutu.