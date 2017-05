Naționala de handbal masculin ajunge la Euro după 22 de ani? România – Serbia (joi, ora 20.00/ TVR1, Baia Mare). Returul e duminică

Naționala de handbal masculin ajunge la Euro după 22 de ani? România – Serbia (joi, ora 20.00/ TVR1, Baia Mare), în grupa de calificare. Returul e duminică.

”Dubla” cu Serbia poate duce România din nou la Euro, turneul final din 2018, după o pauză de 22 de ani.

“Realist vorbind, noi plecăm cu şansa a doua în această confruntare, dar la fel am plecat şi în meciul cu Belarus şi în cel cu Polonia. Ce îmi doresc este ca băieţii să fie sănătoşi în primul rând şi să se dăruiască pe teren. Va fi şi un duel tactic, şi aici suntem bine reprezentaţi, trebuie în schimb să fim puternici fizic şi lucizi pentru a pune în aplicare ceea ce o să ne ceară antrenorul”, a precizat preşedintele FRH Alexandru Dedu.

“Nu am ales întâmplător Baia Mare, sunt mai mulţi factori care au dus aici: în primul rând, avem nevoie de public cunoscător care sesizează importanţa acestui meci, public care să fie lângă echipa naţională. În al doilea rând, Baia Mare este un oraş al handbalului, care trece printr-un moment nu tocmai fericit în momentul de faţă şi am vrut să arătăm sprijinul federaţiei şi faptul că ne pasă de ceea ce se întâmplă acolo. Iar în al treilea rând, a fost şi o alegere strategică fiindcă am vrut să fie cât mai departe de graniţa cu Serbia”, a precizat preşedintele FRH Alexandru Dedu.

Antrenorul spaniol Xavi Pascual a decis lotul pentru cele două partide, ce vor avea loc pe 4 și 7 mai, primul la Baia Mare (Sala Sporturilor ”Lascăr Pană”, iar al doilea la Kragujevac.

Lotul României:

Portari: Mihai Popescu (Saint Raphael), Ionuț Iancu (CSM București)

Extreme stânga: Chike Onyejekwe (HC Odorhei), Răzvan Pavel (Potaissa Turda)

Interi stânga: Dan Racoțea (Wisla Plock), Ionuț Ramba (TBV Lemgo), Georgică Cântec (Potaissa Turda), Radu Lazăr (Potaissa Turda)

Centri: Alexandru Csepreghi (Creteil), Cristi Fenici (Poli Timișoara)

Interi dreapta: Marius Sadoveac (Trembley), Javier Humet (CSM București), Demis Grigoraș (Tatabanya)

Extreme dreapta: Vali Ghionea (Wisla Plock), Andrei Mihalcea (HC Odorhei)

Pivoți: Andrei Savenco (Dinamo București), Andras Szasz (HC Odorhei), Marius Mocanu (Dinamo București)

Selecționerul a convocat 18 jucători pentru această acțiune, iar Javier Humet se va afla pentru prima oară în tricoul naționalei României.

Echipa de handbal masculin a România nu s-a mai calificat la un Campionat European de 20 de ani. În 1996, naţionala pregătită atunci de Doru Simion şi Nicolae Munteanu a participat la turneul final din Spania, unde a ocupat locul 9.

Lotul lărgit al Serbiei pentru această acțiune:

Darko Arsic (HC Metalurg), Strahinja Milic (RK Vardar), Tibor Ivanisevic (Skjern), Vladimir Cupara (Ademar Leon) (portari), Veljko Indjic (Saint-Marcel Vernon), Zarko Sesum (Frisch Auf Goppingen), Nemanja Obradovic (HC Metalurg), Darko Djukic (Vive Targi Kielce), Petar Nenadic (Fuchse Berlin), Bogdan Radivojevic (SG Flensburg), Dobrivoje Markovic (HC PPD Zagreb), Ratsko Stojkovic (Meshkov Brest), Nemanja Ilic (Toulouse), Momir Rnic (MT Melsungen), Vanja Ilic (HC Metalurg), Nemanja Zelenovic (SC Magdeburg), Dalibor Cutura (HC Dobrogea Sud Constanța), Rajko Prodanovic (Meshkov Brest), Ilija Abutovic (RK Vardar), Drasko Nenadic (Fuchse Berlin), Mijajlo Marsenic (RK Vardar), Milan Jovanovic (RK Vojvodina), Darko Stevanovic (RK Partizan), Milos Orbovic (RK Vojvodina), Mladen Bojinovic (Trembley), Marko Vujin (THW Kiel), Aleksandar Stanojevic (Vaci).

România se află pe primul loc în clasament, cu patru puncte. Serbia şi Belarus ocupă poziţiile a doua şi a treia, cu câte două puncte, iar Polonia este pe ultimul loc, fără niciun punct.