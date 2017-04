Ne-am obișnuit cu nenorocirile. Lista eșecurilor rușinoase ale naționalelor din sportul românesc. Ultimul pe listă: hocheiul pe gheață

Roberto Gliga: ”Din păcate, sunt și zile în care pucul parcă nu vrea să intre, nici noi nu am avut cea mai bună inspirație. E frustrant! Nu avem ce face decât sa trecem mai departe. De acum noi trebuie să ne ocupăm de ce putem controla, trebuie să câștigăm următoarele două meciuri, ce se va întâmpla nu mai ține de noi, din păcate”.

Botond Flinta: ”Nu mă așteptam la o înfrângere. Nu am avut noroc, la anumite faze pucul nu a intrat pur și simplu. Portarul lor a prins o zi foarte bună, noi nu prea am fost concentrați în fața porții. Australia patinează bine, joacă simplu, șutează la poartă. Până acum se uitau doar la televizor la hochei”.

România

Membru IIHF: 1992

Jucători legitimați: 566 (502 bărbați)

Juniori legitimați: 395 (288)

Patinoare acoperite: 3

Patinoare descoperite –

Populație: 331.918

Loc clasament IIHF: 35

Islanda

Membru IIHF: 1924

Jucători legitimați: 1.206 (1.048 bărbați)

Juniori legitimați: 943 (838)

Patinoare acoperite: 16 (așa apare pe site-ul IIHF, însă doar 4 sunt omologabile pentru competiții internaționale)

Patinoare descoperite: 10

Populație: 21.666.350

Loc clasament IIHF: 29

În anii 70 și 80 chiar contam în hocheiul mondial. Locul 12 la JO 1964 și în 1968; locul 7 la JO 1976 și locul 8 la JO 1980. Iar la Campionatului Mondial, grupa A, am fost locul 8, în 1977! Tureanu, Axente, Pană Pisaru, Gheorgiu, Hălăucă şi Gall înfăptuiau miracolul, învingând profesioniștii americani (5-4).

”Acea echipă care a reușit promovarea în Grupa Mondială a fost o îmbinare fericită între trei generații. Cea a lui Dezideriu Varga, generatia mea și cea a lui Doru Tureanu. Aveam patru echipe tari – Steaua, Dinamo, Ciucul și Galatiul, iar antrenorul Nelu Ionescu putea alege ușor 22 de insi tari din cei 100 de hocheiști ai țării. Calificarea am obținut-o în Elveția și cu noroc. Am bătut cu 2-1 Norvegia, cu un gol al lui Ion Ioniță din propria noastră treime”, povestea Eduard Pană.

”La Mondialul din ‘77, de la Viena, nu am avut promisă nici o primă, iar diurna era de un dolar pe zi. Regimul răsplatea doar primele trei locuri, iar noi am fost ultimii și am pierdut, printre altele, cu 18-1 de la marele URSS! Apoi am luptat cu SUA, Finlanda și RFG pentru supraviețuirea în primul eșalon al hocheiului mondial. Cand am vazut că americanii au venit cu vedetele lor din NHL, ne-am căcat pe noi de frică! Pe vremea aceea, nu era obligatoriu să joci cu casca, dar așa de tare ne-am speriat de ei, că am umblat toată noaptea prin gunoaie să căutăm căști. Cum-necum, am apărut toți la patinoar cu căști. Una roșie, una albă, una ruptă, una neagra… I-am bătut de frica, 5-4, pentru că nu știu dacă echipa a făcut mai mult de cinci driblinguri tot meciul. Cum aveam pucul, cum pasam. Altfel, nu era contact pe gheață să nu ajungem pe jos din duelurile cu ei!. Chiar dacă am batut SUA, Federația Internațională nu ne dorea pe noi la masa bogaților. N-aveam bani, n-aveam suporteri și în meciul decisiv pentru evitarea retrogradării, arbitrii ne-au furat rău de tot, iar Germania Federală ne-a bătut cu 3-2”.