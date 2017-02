Echipa New England Patriots a câștigat pentru a cincea oară în istoria sa finala Ligii profesioniste de fotbal american (NFL) – Super Bowl 2017 -, cel mai important eveniment sportiv al anului în Statele Unite, învingând cu 34-28 după prelungiri formația Atlanta Falcons, duminică seara pe stadionul NRG din Houston (Texas), în fața a 77.054 spectatori.

Patriots a reușit cu această ocazie cea mai spectaculoasă răsturnare de scor din istoria Super Bowl-ului, obținând victoria după ce a fost condusă cu o diferență de 25 de puncte (28-3) în cel de-al treilea sfert al partidei, informează Agerpres.

Cel mai valoros jucător al finalei (MVP) a fost desemnat coordonatorul de joc al lui New England, Tom Brady (39 ani), care a devenit cu această ocazie primul „quarterback” care a câștigat de cinci ori în cariera sa Super Bowl-ul, în cinci finale disputate.



Antrenorul lui Patriots, Bill Belichick, și-a trecut la rândul său în palmares al cincilea titlu de campion al NFL, fiind primul tehnician care reușește această performanță.

La pauza meciului a avut loc tradiționalul spectacol de Super Bowl, susținut anul acesta de diva pop Lady Gaga, care a făcut un apel la toleranță și incluziune, interpretând câteva melodii cu iz patriotic, precum „God Bless America” sau „This Land is Your Land”, pe lângă succesele sale „Born This Way” și „Just Dance”.

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, care a pronosticat victoria formației New England Patriots înaintea finalei, a salutat, printr-un mesaj postat pe Twitter, „incredibilul come-back al lui Patriots”.

