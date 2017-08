Neymar, înger la Paris, demon la Barcelona. Fanii lui PSG au cumpărat deja 10.000 de tricouri cu numele starului brazilian. Catalanii dau foc tricourilor fostului lor idol

Neymar, înger la Paris, demon la Barcelona. Fanii lui PSG au cumpărat deja 10.000 de tricouri cu numele starului brazilian, iar catalanii dau foc tricourilor fostului lor idol.

Megatransferul lui Neymar a creat o adevărată isterie printre fanii echipei PSG, care au luat cu asalt magazinele clubului pentru a cumpăra cu 155 de euro replici ale tricoului starului brazilian.

În doar câteva ore de la oficializarea celui mai scump transfer din istoria fotbalului parizienii au vândut 10.000 de tricouri, amortizând astfel 1,55 milioane de euro din exorbitanta sumă de 222 de milioane de euro, clauza de reziliere plătită de șeicii qatarezi Barcelonei pentru eliberea lui Neymar cu trei mai devreme.

Atacantul brazilian a semnat un contract pe o perioadă de cinci ani cu echipa franceză Paris Saint-Germain.

Madness inside @PSG_inside‘s store as @neymarjr‘s shirt goes on sale! ??#BemvindoNeymarJR #NeymarPSG #AllezParis pic.twitter.com/HYnToWpNRk

— Dugout (@Dugout) August 4, 2017