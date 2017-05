Nicolae Dică, de la TV la FCSB. Știe în ce s-a băgat: ”Este un risc să merg la Steaua”

Nicolae Dică, de la TV la FCSB. Fostul internațional știe în ce s-a băgat când a acceptat să lucreze cu Gigi Becali. Înlocuitorul lui Laurențiu Reghecampf a precizat că va semna un contract pe un an cu vicecampioana.

„Este un risc să merg la Steaua. Trebuie să am rezultate! Sunt un antrenor tânăr și îmi doresc să am rezultate. Poate fi o alegere inspirată dacă voi avea rezultate și voi înainta în această carieră. Altfel, dacă nu vor fi rezultate, pot spune că n-am fost inspirat că am acceptat.

Cunosc bine lotul Stelei și cred în potențialul meu ca antrenor. Timpul ne va demonstra multe. Nu mi-e frică de faptul că nu mă pot impune ca antrenor în fața jucătorilor.

MM mă cunoaște bine pe mine. A contat mult faptul că el mă știe și probabil s-a mai și interesat de cum am lucrat la Pitești. A contat probabil că am fost și în emisiuni, iar domnul Becali le urmărește și i-a plăcut cum vorbesc despre fotbal”, a spus Dică la Digi Sport.

Tehnicianul a vorbit și despre fundașul polonez pe care îl dorește: „Trebuie să mergem în Polonia, dar nu am găsit bilet de avion. Mergem la un alt joc al acelui fundaș central. Ne trebuie unul mai rapid, care să lovească bine mingea și cu capul, dar să și paseze bine. Altfel spus, un jucător complet”. Fundașul dorit de FCSB ar fi Maciej Wilusz (28 de ani). Stoperul este coleg cu Mihai Răduț la Lech Poznan, formație care ocupă pe locul 2. Acesta va fi liber de contract în vară.

Nicolae Dică nu a uitat despre demiterea pe Facebook în precedentul mandat ca antrenor: „Am vorbit cu patronul despre asta. Pe mine m-a deranjat altceva în acel moment, nu felul în care am fost demis. Dar iată că acum s-a ajuns la concluzia că eu sunt potrivit. Mă bucur că și-a dat seama că pot face față la Steaua”.