Nicolae Dică debutează în Europa: ”Sper să reușesc calificarea în play-off, fiindcă am ratat de două ori ca secund” | VIDEO

Nicolae Dică debutează în Europa ca antrenor principal. FCSB începe marți, 25 iulie (ora 20:30, PRO TV), noul sezon de Champions League. Vicecampioana României va evolua în turul 3 preliminar contra cehilor de la Viktoria Plzen.

Nicolae Dică a susţinut azi o conferinţă de presă în care a prefaţat duelul cu formaţia cehă.

„Consider că sunt o echipa organizată foarte bine defensiv. Sunt agresivi, au jucători de calitate de la mijloc în sus, mai ales pe benzi. E o partidă foarte grea. Important este să fim pregătiți și eu consider că suntem pregătiți. Important este să câştigăm jocul. Dacă nu vom primi gol, va fi şi mai bine. Am lucrat la asta, mai ales că Plzen pune accent pe fazele fixe. Este o echipa de talie”, a declarat Nicolae Dică.

Nicolae Dică debutează în Europa: ”Am încredere că băieţii vor face un meci mare. Știu primul unsprezece”

„Pot spune că şi anul trecut erau jucători de naţională, ca Stanciu şi Chipciu, dar şi acum au venit jucători valoroşi, dar nu poţi bate din palme ca într-o lună şi jumătate să fie excelenți. Alibec vine după accidentare, Budescu abia a venit, Man a devenit titular, după ce anul trecut n-a jucat. Nu ştiu dacă va juca Man sau dacă va intra pe parcurs. Important este ca toţi să fie pregătiți”, a mai spus Dică.

„Sper să reușesc calificarea în play-off, pentru că de două ori ca secund am ratat calificarea. Odată în minutul 87 eram calificaţi şi apoi au egalat cei de la Ludogorets şi am pierdut la penalty-uri. Dar am încredere că băieţii vor face un meci mare acum, i-am văzut extrem de montați la antrenamente.

Nu cred că contează banii când jucătorii intră pe teren. Şi eu am fost jucător şi nu mă gândeam la bani când intram pe teren. Voiam doar să câştig, ştiam că banii vor veni. Nu mai am dileme legate de primul 11, îl știu, dar nu vi-l pot spune acum”, a încheiat Dică.



Echipa probabilă a FCSB: Niţă – Enache, Larie, Bălaşa, Momcilovic – Pintilii, Morais – Teixeira, Budescu, Tănase – Alibec.

Partida tur dintre FCSB și Viktoria Plzen se va disputa marți, 25 iulie, de la ora 20:30, pe Arena Națională și va putea fi urmărită în format live text pe libertatea.ro. Returul va avea loc pe 2 august, la Plzen, de la ora 21:15.