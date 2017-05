Nicolae Dică este blocat de SCM Pitești: ”E sub contract cu noi și are clauză de reziliere”. UPDATE. A semnat pe un an

Nicolae Dică este blocat de SCM Pitești: ”E sub contract cu noi și are clauză de reziliere!”, a explicat unul dintre directorii clubului promovat în Liga 2.

ACTUALIZARE 19.20. „M-am întâlnit ieri cu Gigi Becali şi ne-am înţeles pentru un contract pe un an de zile. Nu am semnat pentru că Steaua încă avea antrenor la acel moment, Reghecampf nu anunţase că pleacă. Nu am emoţii în privinţa relaţiei cu patronul, ştiu ce am vorbit cu el ieri. În plus, îl cunosc foarte bine”, a spus Dică, la Mogoşoaia.

Întrebat despre clauza de reziliere avută la actuala echipă, fostul idol din Ghencea a dat asigurări că nu i se vor pune beţe în roate. „Nu vor fi probleme cu cei de la Piteşti, am vorbit şi se rezolvă”, a mai spus Dică, pentru ca apoi să puncteze: „Dacă nu eram pregătit, nu veneam”. Citește și... Piteștenii nu-l iartă pe ”trădătorul” Nicolae Dică. Cum rămâne cu ”FC Argeș va rămâne singurul club pe care îl voi iubi cu adevărat”? Referitor la campania de achiziţii din vară, noul antrenor al roş-albaştrilor s-a ferit să dea nume, explicând că oricum astfel de lucruri ţin de bucătăria internă a unui club. „Nu vorbesc despre cine vine sau pleacă. Sunt chestii pe care o să le discut cu patronul, nu în faţa presei”, a concluzionat „Dicanio”, nu înainte de a vorbi despre situaţia sa: fără licenţă Pro, FCSB trebuie să apeleze la un intermediar, care să fie principal pe foaia de joc: „Mi-aş dori o derogare, astfel încât să fiu şi în acte principal. Dacă nu, vom aduce un antrenor care să stea pe bancă, dar nu ştiu în acest moment cine va fi”. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

”În urma informațiilor din ultimele zile apărute în presă privind posibilele negocieri dintre antrenorul principal al echipei noastre, Nicolae Dică, și FCSB pentru postul de antrenor al grupării din Capitală, conducerea SCM Pitești are de făcut următoarele precizări:

Nicolae Dică se află sub contract cu clubul nostru pînă la data de 30.06.2018. Până în acest moment nu am fost informați de către acesta privind posibilele negocieri pe care le-ar purta cu FCSB pentru postul de antrenor.

Conform înțelegerii actuale, în contractul dintre cele două părți, există și o clauză de reziliere.

În eventualitatea în care Nicolae Dică ar putea ajunge la o înțelegere cu altă echipă, acesta va putea pleca numai după ce își va încheia relațiile contractuale cu SCM Pitești.

În acest moment, Nicolae Dică se află încă sub contract cu clubul nostru și se ocupă de pregătirea ultimelor două partide pe care care echipa le mai are de disputat din acest retur de campionat”, scrie în comunicatul semnat de directorul Dragoș Adrian Șerban.

