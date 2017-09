Nicolae Dică, înainte de FCSB – Dinamo: ”Este un meci foarte important pentru mine!”.

Antrenorul echipei FCSB, Nicolae Dică a vorbit, în cadrul unei conferințe de presă, despre meciul cu Dinamo, programat, duminică, de la ora 20.30, pe Arena Națională.

”Este un meci foarte important pentru mine. Am trăit numeroase astfel de partide ca jucător. Acum sunt nerăbdător să debutez şi ca antrenor. Vrem să câştigăm în primul rând pentru a ţine aproape de CFR Cluj. Ştiţi foarte bine că au patru puncte în faţa noastră”, a spus Nicolae Dică.

Antrenorul principal de la FCSB a continuat: „În mare, ştiu cum va juca domnul Miriuţă. Am urmărit meciurile echipei sale. Am văzut meciul lor de la Craiova şi pe cel de la Timişoara. Nu au jucat bine în repriza a doua în niciunul dintre aceste jocuri. Totuşi, acum nu mai contează”.

Nicolae Dică, înainte de FCSB – Dinamo: ”Jucăm din trei în trei zile”

Dică a conchis: ”Vom ţine cont că jucăm din trei în trei zile. Sută la sută, pentru meciul cu Lugano vom efectua schimbări în echipă. Important pentru noi este să câştigăm campionatul, dar şi Europa League este importantă. Dorm foarte puţin înaintea unui astfel de meci, e adevărat”.

Nicolae Dică l-a atacat pe Bogdan Mara, pentru declarațiile făcute la adresa sa, după meciul cu CFR Cluj: „Am tot văzut că vorbeşte Mara. Dar nu ştiu dacă s-a uitat puţin pe statistică. În ultimele 20 de minute am avut posesie 72 cu 28, contra echipei care vrea să câştige campionatul. Noi la 1-1 atacam în deplasare şi voiam să câştigăm. Nu eu sunt cel care a făcut două schimbări în minutele 85 şi 90. Mara să se mai uite la fotbal apoi să vorbească. Vorbeşte Mara despre mine, să fim serioşi…”.

Dică a continuat: ”Nu am înțeles declarațiile lui Mara. Vreau să-i spun că, deocamdată, noi suntem în grafic și facem performanță. Suntem în grupele Europa League, unde deja am câștigat un prim meci, suntem pe locul doi în campionat, într-adevăr eu au mai multe puncte. Numai că noi am avut meciuri în care am schimbat și câte 10 jucători, în timp ce ei au schimbat maxim doi-trei jucători, la meciurile din trei în trei zile”.

