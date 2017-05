Nicolae Dică a jucat ultimul meci „acasă” cu FCSB 2! „Pentru mine e o trecere mare”, anunţă antrenorul de 37 de ani care, sezonul viitor, va antrena în Liga 1 pe FCSB.

SCM Piteşti a evoluat, vineri, în ultimul meci pe teren propriu din Liga a 3-a, cu FCSB 2. Un meci special pentru tehnicianul argeşenilor, Nicolae Dică, după ce acesta s-a înţeles zilele trecute cu Gigi Becali pentru preluarea echipei FCSB din Liga 1.

„Pentru mine e o trecere mare, am ajuns să antrenez cea mai titrată echipă din România. Era normal să-mi doresc să antrenez această echipă. N-am nici o emoţie legată de domnul Becali. Eu îl ştiu pe domnul Becali şi am capacitatea de a gestiona situaţia. Zilele viitoare urmează să semnez. Voi semna pe un an. Dacă voi avea rezultate bune, voi prelungi”, a anunţat Nicolae Dică.

Tehnicianul a adăugat, conform Dolce Sport: „A fost o discuţie cu domnul Becali şi am propus anumiţi jucători, dar vom vedea dacă se pot face transferuri. Steaua va plăti în continuare sume bune pe transferuri, nu se pune problema de buget. Am vorbit cu cei de la Piteşti şi nu e nici o problemă“.

Partida dintre SCM Piteşti şi FCSB 2 s-a încheiat cu victoria echipei argeşene, scor 3-1. SCM Piteşti este virtual promovată în Liga a 2-a, trupa pregătită de Nicolae Dică neavând nici o înfrângere în acest sezon!

Nicolae Dică a jucat ultimul meci „acasă” cu FCSB 2. Pleacă după jocul cu FCM Alexandria

Ultimul meci al lui Nicolae Dică pe banca tehnică a echipei SCM Piteşti se va disputa săptămâna viitoare, în deplasare, cu FCM Alexandria.