Nicolae Dică merge pe mâna lui Cosmin Contra: ”Cred că va reuși. Știu cât de mult muncește, câtă pasiune pune”

Nicolae Dică merge pe mâna lui Cosmin Contra, noul selecționer al echipei naționale de fotbal a României.

„Mă bucur pentru Cosmin că a ajuns la echipa națională. Îmi doream ca la echipa națională să fie un antrenor român. Am încredere în Cosmin Contra, am fost colegi la națională, știu cât de mult muncește, câtă pasiune pune. Eu consider că trebuie să fim alături de el. Chiar am văzut că și el a zis să nu îi punem ștampila de la început. Trebuie să îl lăsăm să pregătească și el câteva jocuri și apoi putem să ne dăm cu părerea. Dar eu îl cunosc foarte bine și cred că va reuși”, a spus Dică, citat de Agerpres.

Tehnicianul a adăugat că nu este important faptul că noul selecționer a antrenat ultima oară la Dinamo deoarece el va convoca la națională jucătorii care sunt în formă indiferent de formația de la care provin. „Nu am emoții că e dinamovist. Orice selecționer dorește să aibă la dispoziție jucătorii care sunt în cea mai bună formă. Cred că el nu poate să aducă la națională jucători care nu sunt în formă. Nu are importanță că un jucător evoluează la Steaua, Dinamo sau CFR Cluj”, a menționat Nicolae Dică.

Antrenorul Cosmin Contra a devenit oficial selecționerul echipei naționale a României după ce Comitetul Executiv al Federației Române de Fotbal a validat, în ședința sa de vineri, cu unanimitate de voturi, numirea în funcție precum și contractul acestuia. Obiectivul noului selecționer, care îi urmează în funcție germanului Christoph Daum, este calificarea la EURO 2020, iar durata contractului este până la finalul preliminariilor.

În vârstă de 41 de ani, Cosmin Contra a mai antrenat în cariera sa de până acum formațiile FC Timișoara, Getafe CF Youth, CF Fuenlabrada, Petrolul Ploiești, Getafe CF, Guangzhou R&F, AD Alcorcon și Dinamo București. Ca antrenor, Contra a câștigat un singur trofeu, Cupa României, ediția 2012-2013, cu Petrolul Ploiești.

La 11 septembrie, Comisia Tehnică a Federației Române de Fotbal a propus conducerii FRF rezilierea contractului selecționerului echipei naționale a României, Christoph Daum, ca urmare a ratării calificării la Cupa Mondială din 2018.

Ulterior, la 14 septembrie, conducerea Federației Române de Fotbal a ajuns la un acord privind încetarea relațiilor contractuale cu germanul Christoph Daum înaintea ultimelor două partide din preliminariile CM 2018, cu Kazahstan și Danemarca.

Echipa națională de fotbal a României a pierdut orice șansă de calificare la Cupa Mondială din 2018, după ce a fost învinsă de selecționata Muntenegrului cu scorul de 1-0 (0-0), la 4 septembrie, pe Gradski Stadion din Podgorica, într-un meci din Grupa E a preliminariilor competiției.

România mai are de jucat două partide în această campanie, cu Kazahstan pe 5 octombrie, la Ploiești, și cu Danemarca, pe 8 octombrie, în deplasare. În momentul de față, echipa națională ocupă poziția a 4-a în clasamentul grupei, având 9 puncte, cu 10 mai puține decât liderul Polonia.