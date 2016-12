Nicolae Forminte nu exclude ca România să nu aibă gimnaste la JO 2020: ”Orice este posibil!”

Într-un interviu acordat Ziarului Hunedoreanului, antrenorul principal Nicolae Forminte (60 de ani), coordonatorul celor două loturi de gimnastică feminină senioare și junioare de la Deva, a vorbit despre actuala situație din acest sport.

Întrebat cărui fapt se datorează prăbușirea gimnasticii românești, Nicolae Forminte a răspuns diplomat: ”Nu am eu calitatea să fac analiza evoluției gimnasticii și care sunt cauzele care au dus la succese și cauzele regresului.

Eu aș putea să mă exprim vizavi de două posibile cauze.

În primul rând, gimnastica a învățat pe toată lumea să obțină rezultate remarcabile cu investiții minime. Gimnastica nu a fost un sport foarte pretențios și nu a avut specialişti care să perturbe foarte mult apele la nivelul conducerii.

Gimnastica a fost foarte multă muncă, foarte multă reținere și foarte scurtă relație de bucurie. Practic, în gimnastică momentele de bucurie la un campionat mondial erau mai scurte precum golul înscris într-un campionat oarecare. Deci munca, modestia și ambiția unor antrenori au fost cele care au dus la rezultate.

Unii au dispărut și ca persoane și au trecut în lumea drepților, alții s-au săturat de marginalizarea și minimalizarea contribuției lor la rezultatele care se mai obțineau și au plecat, cei rămași au obosit și au renunțat, alții au mai încercat dar au plecat până la final și așa pierzându-ți specialiștii îți pierzi și poziția.

După locul 6 de la Jocurile Olimpice în 1964, FRG a decis ca în 1968 nici un gimnast sau gimnastă să nu mai participe la Olimpiadă. Forminte explică: ”Asta este menirea gazetarului, de a face statistici, dar eu cred că nu se poate compara nici o etapă cu altă etapă. Altele au fost motivele și mecanismele care au dus la acea decizie în acea perioadă, altele sunt în ziua de azi, dar orice este posibil. Noi cei din fenomen avem, însă, datoria să facem tot ce ne stă în putință ca astfel de evenimente să nu fie necesare sau să nu se impună”.

Întrebat dacă e necesar un psiholog la lot, antrenorul coordonator Nicolae Forminte a afirmat: ”E, ce frumos discutăm noi. Credeți că e nevoie de ”Dumnezeu”? Sigur că e nevoie. Contra- întrebare: îmi dați dumneavoastră o sursă de finanțare prin care să plătești un psiholog? Noi avem, lotul de gimastică sub comanda mea are un psiholog. Etapele în care România a fost pregătită și condusă de mine s-a apelat la psiholog, numele ei este Anca Buzbuchi din Constanța, o persoană în care eu am mare încredere și cu care colaborăm și acum. Problema este că nu am reușit să indentificăm sursele de finanțare care să-mi permită să avem o colaborare permanentă și continuă. O avem și avem colaborări sporadice și ultima lună a fost posibilă, încercăm să identificăm posibilitățile și modalitățiile prin care să continuăm acest lucru.