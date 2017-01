Nicolae Stanciu și Alex Chipciu sunt în top la Anderlecht. Românii candidează la ”Golul lunii decembrie” și la titlul de ”Jucătorul lunii”

Nicolae Stanciu și Alexandru Chipciu sunt în top la Anderlecht. Cei doi fotbaliști tricolori candidează la ”Golul lunii decembrie”. În plus, Chipciu a fost inclus și în sondajul pentru ”Jucătorul lunii decembrie”.

Nicolae Stanciu, cu golul marcat în meciul cu Saint-Étienne, scor 2-3, din Europa League, și Alex Chipciu, cu reușita cu KAA Gent, sunt în competiție cu Obradovic, cu Hanni și cu Teordorczyk.

Pentru titlul de ”Jucătorul lunii”, Chipciu luptă cu portarul Frank Boeckx, cu Leander Dendoncker, cu Mbodj Kara și cu Lukasz Teordorczyk.

Quel but doit être désigné dernier ‘Huawei Goal of the Month’ de 2016 ? Vote maintenant ! https://t.co/a2votPEV92 #RSCA #COYM pic.twitter.com/Bi9VUvrqwg

— RSC Anderlecht (@rscanderlecht) January 4, 2017