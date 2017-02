Nicușor Stanciu îi plânge de milă lui Gigi Becali: ”Cineva îi vrea răul”. Jurnalistul Daniel Nanu a pătruns în cantonamentul echipei Anderlecht Bruxelles, cu ocazia partidei cu Zenit St. Petersburg, 2-0 pentru belgieni, în ”16”-imile Ligii Europa la fotbal.

”Stanchuuuu!”a reușit două pase de gol și l-a convins pe ziarist că merită un interviu, pe care îl puteți citi, pe larg, AICI.

”Eu zic că pentru Steaua am jucat. Pentru Steaua am obținut performanțe, am câștigat titluri, am jucat în cupele europene. Acele bucurii nu ni le poate lua nimeni, nici nouă, nici fanilor. Am jucat și cu stema veche, și cu cea nouă pe piept. Stemele și le mai schimbă chiar cluburi mari, uite, ultimul exemplu e Juventus. Pentru fani foarte mult a contat pierderea numelui. Nu știu ce s-a întâmplat, nu am toate datele. Cred însă că cineva dorește răul domnului Becali”, a spus jucătorul născut în comuna Craiva (Alba Iulia).