Noul președinte al UEFA, Aleksander Ceferin, are centura neagră la karate și a jucat baschet în liga I din Slovenia

Noul președinte al UEFA, slovenul Aleksander Ceferin (48 de ani), este unul dintre cele mai puțin celebre personaje care au ajuns în fruntea forului continental.

Până acum, cel mai cunoscut sloven din fotbal cu numele Ceferin era fostul arbitru Darko Ceferin. Nicio legătură de rudenie cu Aleksander Ceferin, care în tinerețe a cochetat cu fotbalul, dar fără cine știe ce rezultate. Succesorul lui Michel Platini a fost mai talentat la baschet, sport pe care l-a practicat în prima ligă slovenă, și la arte marțiale. Aleksander Ceferin deține centura neagră, doi dani, la karate.

Fan Real Madrid și Cristiano Ronaldo

”N-am fost un fotbalist special. Ieșeam pe stradă când Slovenia făcea parte din fosta Iugoslavie și jucam fotbal, baschet, chiar și hochei, în funcție de evenimente. Lumea se întreabă de ce am intrat în fotbal, dar nu oamenii nu știu că sunt fanatic după fotbal. Prima amintire despre fotbal este legată de Campionatul Mondial din Argentina în 1978. Îmi amintesc bine finala dintre Argentina și Olanda. De Mario Kempes, ca cel mai bun jucător și golgheterul turneului. Sunt fan Real Madrid și Cristiano Ronaldo”, a povestit Aleksander Ceferin într-un interviu acordat pentru revista Playboy.

Are trei fete și patru câini

Noul șef al UEFA este familist convins. Căsătorit de 16 ani, Ceferin are trei fete, Nina (23 de ani), Neza (14 ani) și Ana (11 ani) cu Barbara. Soția lui a fost fotoreporteră, iar acum are propria galerie foto. În timp liber face pilates. ”Pentru mine, Aleksander este cel mai bun și cel mai frumos”, a spus femeia pentru slovenskenovice.si. Ceferin are patru câini: buldog, lup, chihuahua și doberman. ”Îmi place să-i plimb, mă relaxează”, a povestit noul șef UEFA.

Șeful forului de la Nyon provine dintr-o familie de avocați. A absolvit cursurile Universității de Drept din Ljubljana. A lucrat în cadrul firmei de avocatură a familiei sale, specializându-se în reprezentarea în instanță a sportivilor profesioniști și a cluburilor. Ulterior, a devenit directorul firmei tatălui său.

Ascensiune începută din 2005

A intrat în fotbal în urmă cu 11 ani, când a început să colaboreze cu unul dintre cele mai importante cluburi de futsal din Slovenia, KMN Svea Lesna Litija. În același an, a devenit membru în conducerea clubului de amatori FC Ljubljana Lawyers.

Între 2006 și 2011, a fost membru în conducerea clubului profesionist NK Olimpija Ljubljana. A fost rampa de lansare spre fotoliul de președinte al Federației de Fotbal din Slovenia, funcție pe care a îndeplindit-o din 2011.

Tatăl său l-a scos din închisoare pe liderul Ligii Comuniste din Kosovo

Aleksander Ceferin s-a format în umbra tatălui său, Peter Ceferin (78 de ani), unul dintre cei mai renumiți avocați din Slovenia. Ceferin senior și-a câștigat notorietatea prin procese cu greutate. De referință este procesul în care l-a apărat pe Azem Vllasi, liderul Ligii Comuniste din Kosovo. Acesta a fost eliberat după ce fusese arestat de regimul lui Slobodan Miloşevici pentru incitarea la revolte a minerilor albanezi din Kosovo, în 1989.

Susținut de Vladmir Putin

Aleksander Ceferin, ales cu 42 de voturi din 55 posibile în favoarea olandezului Michael van Praag, a avut parte de o susținere politică puternică. Slovenul l-a avut ca aliat inclusiv pe președintele Rusiei, Vladimir Putin, dar și pe șeful FIFA, Gianni Infantino. De altfel, ”cărțile” s-au făcut în iunie, la Moscova, reuniune în urma căreia președintele FRF, Răzvan Burleanu, a fost convins să-i întoarcă spatele mentorului său declarat, Michael van Praag.

Burleanu se laudă: ”My friend, Alex”

”Sunt în contact direct şi permanent cu Aleksander Ceferin, împărtăşim aceleaşi valori şi avem obiective comune. Consolidarea şi promovarea UEFA în ipostaza de cea mai performantă instituţie sportivă din lume sunt deziderate esenţiale care au determinat acest vot. Totodată, ne dorim organisme ale UEFA care să funcţioneze la parametri optimi şi un Comitet Executiv compus din preşedinţi activi ai federaţiilor naţionale, iar aceste elemente din programul lui Aleksander Ceferin au fundamentat direcţia susţinerii noastre”, a declarat preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, pentru Mediafax.