Noului selecționer, Cosmin Contra, îi place riscul. Ce zice despre posibilitatea de a fi schimbat după alegerile din martie de la FRF. ”Sper să am rezultate, pentru a închide multe guri”

Noului selecționer, Cosmin Contra, îi place riscul. ”Guriță” a renunțat la Dinamo pentru a prelua echipa națională, ”un vis împlinit”, dar mandatul său va avea de trecut peste șase luni un hop foarte important: alegerile de la FRF.

”Ai luat în calcul și posibilitatea să fii schimbat de noua conducere a Federației, după alegerile din martie?”, a sunat una dintre întrebările incomode puse lui Contra la conferința de presă susținută luni, cu ocazia oficializării despărțiri de Dinamo.

Tehnicianul de 41 de ani s-a eschivat și a răspuns în stilul fostului ministrul al Justiției, Florin Iordache: ”Altă întrebare”.

Cosmin Contra nu crede că numirea lui va face pace între Generația de Aur și Federația lui Răzvan Burleanu: ”Nu știu ce va fi. Eu sunt antrenor, încerc să-mi fac treaba de antrenor. Nu sunt politician și, sincer, sunt aici să antrenez echipa națională.

E foarte dificil ca toată lumea să fie de acord cu numirea mea, ca toată lumea să fie de acord cu deciziile mele. Știu în ceea ce mă bag, dar sunt pregătit să fiu criticat, când este cazul. Deja se întâmplă unele lucruri, fără să fiu numit oficial. Deja au apărut unele articole în presă care încearcă să mă discrediteze, dar eu știu ce am muncit până acum. Nimeni nu mi-a făcut nimic cadou în viață. Am muncit pentru ceea ce am devenit. Muncesc în continuare să devin din ce în ce mai bun. Sunt puternic și sper să am rezultate, pentru a închide multe guri”.

Fostul internațional a fost lăsat să plece la națională fără să achite clauza de reziliere de 60.000 de euro prevăzută în contractul cu Dinamo: ”Domnul Negoiță a înțeles că îmi doresc foarte mult să ajung la echipa națională și nu am mai vorbit despre acea clauză. Și-a dat seama de cât de mult îmi doresc să încep acest nou drum”.

Contra recunoaște că nu are suficientă experiență. ”Guriță” a devenit selecționer după șapte ani de când a început meseria de antrenor.

”Dacă e să luăm foștii selecționeri ai României, Iordănescu, Pițurcă… au început în jurul vârstei de 42 de ani, Hagi a început la 36. Eu am 42 de ani. Nu am 15 ani de antrenorat, poate ăsta e lucrul care îmi lipsește, dar am multe altele pe care un antrenor cu experiență nu le mai are. Faptul că vin de pe banca lui Dinamo… ce să spun, înseamnă că federația a apreciat ce am făcut eu la Dinamo. Orice calificare este o provocare pentru orice antrenor al echipei naționale”, a mai spus Contra.

”Pentru mine e un vis care devine realitate și nu am vrut să dau cu piciorul acestei oportunități. Presiunea la națională va fi mai mare decât la Dinamo. Știu că nu voi fi iubit de toată lumea și că vor fi păreri împotriva mea indiferent de alegerile pe care le voi face”, a punctat Cosmin Contra, 73 de selecții și șapte goluri la națională.

Noului selecționer, Cosmin Contra, îi place riscul. ”Vreau să readuc jucătorilor plăcerea de a veni la echipa națională”

Contra, al cărui obiectiv este calificarea la Euro 2020, le promite fanilor o echipă care să reprezinte România: ”Știu că sunt 20 de milioane de antrenori care își pot da cu părerea. Dar promit la națională dedicație, muncă și sper să fiu cât mai inspirat în alegerile pe care le voi face pentru că eu asta cred că trebuie să aibă un antrenor la echipa națională.

Vreau să readuc jucătorilor plăcerea de a veni la echipa națională și de a da totul pentru culorile țării. Știu ce înseamnă echipa națională și sper să le dau și lor acest sentiment”.

Cosmin Contra, care va împlini 42 de ani pe 15 decembrie, a intrat în categoria celor mai tineri selecționeri care au condus naționala României în ultimii 50 de ani, după Mircea Lucescu, Gică Hagi, ambii numiți selecționeri la 36 de ani, și Răzvan Lucescu, instalat pe banca tricolorilor la 40 de ani.

Selecționerii României din ultimii 50 de ani (vârsta la care au fost numiți)

Christoph Daum – 62 de ani

Anghel Iordănescu – 43 de ani

Victor Pițurcă – 42 de ani

Răzvan Lucescu – 40 de ani

Gică Hagi – 36 de ani

Ladislau Boloni – 47 de ani

Emeric Ienei – 46 de ani

Cornel Dinu – 44 de ani

Mircea Rădulescu – 49 de ani

Mircea Lucescu – 36 de ani

Valentin Stănescu – 51 de ani

Ștefan Kovaci – 56 de ani

Angelo Niculescu – 46 de ani

Cosmin Contra, care va fi validat joi de Comitetul Executiv al FRF, va debuta pe banca naționalei României cu prilejul ultimelor două meciuri din preliminariile CM 2018, cu Kazahstan (5 octombrie, Ploiești) și cu Danemarca (8 octombrie, Copenhaga).

În momentul de față, echipa națională ocupă poziția a 4-a în clasamentul grupei, având 9 puncte, cu 10 mai puține decât liderul Polonia.