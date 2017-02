”Marcel Răducanu, unul dintre cei mai mari fotbalisti romani, producator de talente in zona Dortmundului, din pacate pentru noi, nu a mai vrut sa revina in Romania, dar a aceptat sa faca parte din aceasta Comisie. 3 zile pe luna va veni in Romania. In ziua in care avem sedinta de Comisie Tehnică si doua zile in care va avea contacte cu membri FRF la nivelul de copii si juniori in care se vor schimba idei”, a declarat Mihai Stoichiță, la Dolce Sport.