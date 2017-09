Oficial! Christoph Daum a fost demis de la cârma echipei naționale. Iată comunicatul postat pe site-ul frf.ro.

Mesajul este ”dublat” în limba germană. Asta în condițiile în care, deși a promis, Daum n-a fost în stare să învețe o boabă de română, în anul petrecut în României.

În urma recomandării Comisiei Tehnice a Federației Române de Fotbal, președintele Răzvan Burleanu și selecționerul Christoph Daum au convenit încetarea colaborării înaintea ultimelor două partide din preliminariile CM 2018, cu Kazahstan și Danemarca. Acordul părților își va produce efectele după validarea acestuia de către Comitetul Executiv, conform prevederilor statutare în vigoare.

Ceilalți membri ai staff-ului echipei naționale își vor continua activitatea până la numirea unui nou selecționer, care va decide asupra noii echipe tehnice.

Federația Română de Fotbal îi mulțumește domnului Daum pentru colaborarea din ultimele 15 luni. Experiența domniei sale în managementul fotbalului profesionist a fost foarte valoroasă. La echipa națională au fost impuse standarde înalte în ceea ce privește metodologia pregătirii fizice, condițiile de pregătire, disciplina sportivă, nutriția, recuperarea medicală, pregătirea mentală, integritatea, comunicarea. Toate aceste elemente sunt absolut necesare pentru obținerea marilor performanțe în fotbal. Din păcate, nu au fost suficiente pentru a aduce suporterilor români bucuria calificării la Campionatul Mondial din Rusia.

Federația Română de Fotbal îi dorește succes domnului Daum în activitatea sa viitoare!

Christoph Daum legt sein Mandat als Auswahltrainer der Rumänischen Nationalmannschaft nieder

Auf Empfehlung des Techischen Ausschusses des Rumänischen Fußballbunds entschieden Răzvan Burleanu, Vorsitzender des RFB, und Christoph Daum, Auswahltrainer der Rumänischen Nationalmannschaft, die Beendigung ihrer Zusammenarbeit. Die Trennung soll vor den zwei Qualifikationsspielen für die WM 2018, mit Kasachstan und Dänemark, erfolgen. Die Aufhebung des Vertrags im gegenseitigen Einvernehmen tritt nach der statutären Bestätigung durch das Exekutivkomitee des RFB in Kraft.

Die andern Mitglieder des Trainerstabs der Rumänischen Nationalmannschaft werden ihre Aktivität bis zur Beauftragung eines neuen Auswahltrainers fortsetzen. Es steht dem neuen Auswahltrainer frei, seine Mitarbeiter zu wählen.

Der Rumänische Fußballbund bedankt sich bei Herrn Daum für die Zusammenarbeit in den letzten 15 Monaten. Seine Erfahrung im professionellen Fußballmanagement war uns vom besonderen Nutzen. Es wurden hohe Standarte in der Methodik des Fitnesstrainings, der allgemeinen Trainingsbedingungen, der Sportsdisziplin, der Ernährung, der Rehabilitation, der mentalen Vorbereitung, der Integrität und der Kommunikation eingeführt. Die Gesamtheit dieser Elemente sind bei der Erzielung der Höchstleistung im Fußball unabdigbar. Die Freude für die Qualifikation bei der WM 2018 in Russland blieb den rumänischen Fußballfreunden leider verwehrt.

Der Rumänische Fußballbund wünscht Herrn Daum viel Erfolg in seiner zukünftigen Tätigkeit!