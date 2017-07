Olăroiu nu mai vrea la națională: ”Când puteam rezilia în Golf mi s-a spus să aştept. Ce să aştept?”

Cosmin Olăroiu nu mai vrea la națională. Antrenorul lui Al Ahli Dubai iese din calculele pe care conducerea FRF și le face pentru alegerea înlocuitorului lui Christoph Daum, care a compromis lamentabil calificarea la CM 2018 din Rusia.

”Când o să fie timp. Ca să se întâmple, trebuie ca echipa națională să aibă nevoie de un antrenor. Iar dacă mi se va propune mie să fie într-o perioadă în care eu să nu am contract în altă parte. În momentul de față contractul meu e foarte greu de rupt. E foarte greu. Eu am vrut să antrenez o altă echipă și nu am putut, deci e foarte greu.

Nu este neapărat un obiectiv pentru mine să vin la națională. Dacă am posibilitatea o fac, cu cea mai mare plăcere. Atunci când a existat posibilitatea să vin, și ei știu foarte bine acest lucru, mi-au spus să mai aștept. Asta deși reziliasem un contract, pentru că asta mi s-a spus că trebuie să fac ca să vin la echipa națională. Iar după ce am reziliat mi s-a spus să aștept. Dar nu am mai așteptat, pentru că nu stau acasă, trebuie să muncesc”..”, a declarat Olăroiu, marți, după cele trei ore petrecute în faţa cursanţilor pentru Licenţa UEFA Pro de la Şcoala de Antrenori a FRF.

„Echipa națională are nevoie de liniște. Ea are acum un antrenor și trebuie să i se dea credit în continuare. Din păcate noi nu suntem foarte răbdători și vrem rezultate imediat, dar trebuie să înțelegem că există și momente mai delicate. Dacă îl aduci pe, să spunem Guardiola la națională, cu siguranță o schimbare la echipă va exista, dar va fi o schimbare de 10%, de 20%, de 30% sau de 90%? Eu cred că nu va fi o schimbare de 90%. Și atunci cei de la federație trebuie să țină cont de lucrul acesta”, a mai spus tehnicianul.

Cosmin Olăroiu are în palmares 12 trofee cu echipele din România, Arabia Saudită, Qatar şi Emiratele Arabe Unite.

Președintele FRF, Răzvan Burleanu, încearcă să-i rezilieze contractul selecționerului german Christoph Daum, dar acesta ține cu dinții de scaun.

Clasamentul grupei E

1. Polonia 6 5 1 0 15-7 16 2. Muntenegru 6 3 1 2 14-7 10 3. Danemarca 6 3 1 2 10-6 10 4. ROMÂNIA 6 1 3 2 7-7 6 5. Armenia 6 2 0 4 7-14 6 6. Kazahstan 6 0 2 4 4-16 2

Programul ultimelor etape din grupa E:

1 septembrie 2017: Kazahstan – Muntenegru (ora 19:00), Danemarca – Polonia, România – Armenia (ora 21:45)

4 septembrie 2017: Armenia – Danemarca (ora 19:00), Muntenegru – România, Polonia – Kazahstan (ora 21:45)

5 octombrie 2017: Armenia – Polonia (ora 19:00), Muntenegru – Danemarca, România – Kazahstan (ora 21:45)

8 octombrie 2017: Danemarca – România, Kazahstan – Armenia, Polonia – Muntenegru (ora 19:00)