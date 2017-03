Oli contra Gâlcă, în Liga Campionilor Asiei, ACUM: 0-0. Ce au declarat cei doi antrenori înaintea partidei

Oli contra Gâlcă, în Liga Campionilor Asiei! Ce au declarat cei doi antrenori înaintea partidei. De la 18:30, Al Ahli Dubai (Emiratele Arabe), echipa lui Cosmin Olăroiu, primește vizita lui Al Taawon (Arabia Saudită). formația lui Costel Gâlcă.

Lucian Sânmărtean este titular la oaspeți.

HALF-TIME | Nothing separating @AlAhliClub and @AltaawounFC at the break. Will we see a breakthrough in the second half? #ACL2017 #AHLvALT pic.twitter.com/DqBNa9iwRL

— AFC Champions League (@TheAFCCL) March 13, 2017