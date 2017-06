Campioana Olimpia Cluj și-a aflat adversarele din grupele Ligii Campionilor! Meciurile se vor juca pe ”Cluj Arena”, informează FRF!

Echipa feminină de fotbal Olimpia Cluj, campioana ultimelor șapte ediții ale Superligii Naționale, va juca și în sezonul viitor în UEFA Women’s Champions League, cea mai importantă competiție intercluburi din lume.

Vineri, la Nyon, a avut loc tragerea la sorți a grupelor UEFA Women’s Champions League sezonul 2017-2018. Cap de serie, campioana României va face parte din Grupa a 2-a, care se va disputa la Cluj!

Olimpia Cluj și-a aflat adversarele din grupele Ligii Campionilor. Zhytlobud-2 Kharkiv (Ucraina), Swansea (Țara Galilor) și Hibernian (Scoția)

Adversarele Olimpiei Cluj sunt Zhytlobud-2 Kharkiv (Ucraina), Swansea City Ladies F.C. (Țara Galilor) și Hibernian L.F.C. (Scoția).

Iată programul partidelor care se vor disputa la Cluj:

22 August 2017

Olimpia Cluj – Zhytlobud-2 Kharkiv

Hibernian – Swansea City

25 August 2017

Olimpia Cluj – Swansea City

Zhytlobud-2 Kharkiv – Hibernian

28 August 2017

Hibernian – Olimpia Cluj

Swansea City – Zhytlobud-2 Kharkiv

Se califică în faza eliminatorie a UEFA Women’s Champions League câștigătoarele celor zece grupe preliminare și o echipă ce va ocupa locul doi cu cel mai bun punctaj într-un clasament al locurilor secunde.

Primele declarații după tragerea la sorți au fost consemnate în exclusivitate pentru site-ul www.olimpiacluj.ro:

”Cred că grupa noastă este una echilibrată din punct de vedere valoric. Vreau să-mi culeg cât mai repede informații despre adversare. Totuși, cred că cel important adversar al nostru suntem noi. Am însă convingerea că alături de mine am un grup de fete care va face tot ce îi stă în putință să ne facă fericiți” – Marius Suller, antrenor principal

”Consider că în grupa în care suntem fiecare echipă poate „fura” sau pierde puncte ușor cu celelalte adversare. Din câte îmi aduc aminte, nu am jucat cu echipe din aceste țări în Champions League, iar singura tangență a fost doar când le-am întâlnit la nivel de echipă națională. Nici un meci nu este câștigat dinainte, dar sunt sigură că vom face tot ce ține de noi să trecem în faza următoare” – Ștefania Vătafu

”Este pentru a opta oară când particip în faza grupelor Champions League, dar pot spune că aceasta este cea mai echilibrată grupă. Fiecare are șansa la primul loc având în vedere că jucăm acasă, adversarele sunt cele care ar trebui să fie timorate, dar fotbalul este imprevizibil și mingea rotundă. Cu siguranță o să ne mobilizăm să facem tot ce ține de noi pentru calificare” – Ioana Bortan, căpitanul echipei

”Am fost întrebat dacă am emoții pentru calificare și am afirmat că am emoții la fiecare meci, însă jucăm acasă, iar Olimpia este una din cele mai bune echipe din partea de Est a Europei. Vine din prima urnă valorică, are experiență internațională, are sportive ce evoluează la nivel ridicat de ani buni și un staff tehnic complet și profesionist. Din aceste motive adversarele noastre sunt cele care ar trebui să se teamă de noi și, cu siguranță, în acest an o să demonstrăm un alt nivel valoric. Pregătim și două – trei întăriri, în așa fel ca emoțiile adversarelor să crească. Va fi un lot extrem de valoros și motivat la Cluj în Champions League” – Alin Cioban, președinte executiv Olimpia Cluj

Citiți și Finala Cupei României la fotbal feminin, Navobi Iași – Olimpia Cluj 0-5 / FOTO&VIDEO