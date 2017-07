Oltenii au fost lăudați de Vincenzo Montella. Reacții după CSU Craiova – AC Milan 0-1

Vincenzo Montella, antrenorul lui AC Milan, a fost impresionat de fotbaliștii lui CSU Craiova, mai ales de atacanții formației din Oltenia, la capătul primei manșe din turul III preliminar al Ligii Europa.

Vincenzo Montella, la DigiSport: ”A fost un meci foarte dificil, foarte intens. Craiova a făcut un meci bun, ne-a pus în dificultate. E o echipă bine antrenată, cu jucători foarte rapizi în atac, care ne-au pus în dificultate. Cu toate acestea, cred că victoria a fost meritată. Rezultatul mă mulţumeşte, la fel şi prestaţia echipei. Calificarea e deschisă în continuare, dar avem un rezultat bun în deplasare. Nu trebuie însă să fim prea liniştiţi, nu putem subestima adversarul. Vom avea şi stadionul plin, cred că va fi o zi frumoasă pentru sport. Va fi o sărbătoare, o motivaţie în plus să avem un stadion plin. Va fi o zi frumoasă. Nu cred că se poate vorbi despre o presiune suplimentară”.

Alexandru Băluță, la DigiSport: ”Am reușit un joc destul de bun. Nu am intat cu frică, am fost încrezători. Am respectat exact ce am pregătit toată săptămâna. Au fost chiar momente în care i-am dominat și puteam să înscriem. Am făcut spectacol și ne-am ridicat mult la nivelul lor. Îmi pare rău de acel gol din fază fixă, primit prea ușor. Dacă nu îl primeam, cred că era alt scor. Mă bucur că am ieșit cu capul sus și nu ne-am făcut de râs, cum credea toată lumea. Puteam să egalăm cu ușurință. Nu cred că trăgeau de timp, probabil nu le-am dat soluții și mă bucur că am reușit să le închidem spațiile. Sper să repetăm și duminică, contra Stelei, tot ce am făcut bine în acest meci”.