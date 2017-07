Oltenii își fac curaj înaintea confruntării cu AC Milan: ”Orice cântăreț își dorește să cânte la Scala de la Milano”. Marcel Popescu, președintele CS U Craiova, spune că duelul din turul III preliminar al Europa League contra renumitei formații italiene AC Milan va arăta adevărata valoare a echipei din Bănie. Meciul tur se va disputa la Drobeta Turnu-Severin.

”Revenim în Europa, așa cum orice cântăreț își dorește să cânte la Scala de la Milano. Există glorie mai ales pentru cei care au dreptul să fie cei mai puternici. Faptul că am picat cu Milan este bine din mai multe puncte de vedere. Aeroportul din Craiova are curse la Milano, antrenorul nostru cunoaște foarte bine echipa Milanului. Dacă luăm în considerare că nu avem șanse, nici Astra nu trebuie să își facă speranțe cu West Ham United”, a spus Marcel Popescu la Digi Sport.

”Ne reîntoarcem în Europa după 17 ani, contra unei echipe puternice. Până săptămâna viitoare trebuie să prezinte lista de jucători”, a mai adăugat oficialul oltenilor.

AC Milan are în palmares 7 trofee ale Ligii Campionilor, 18 campionate, 5 Cupe și 7 Supercupe ale Italiei

Devis Mangia, învins 3-0 de AC Milan

Marcel Popescu nu consideră victimă sigură trupa lui Devis Mangia: ”Noi nu am căutat să cădem cu un adversar ușor, să vedem după tur și retur cine a avut noroc și cine a avut ghinion. Lipsa de experiență internațională este adevărată, nu trebuie să ascundem acest lucru, dar an de an se întâmplă și surprize, se poate întâmpla cum a fost anul trecut la Steaua cu City, de ce să ne bucurăm că am câștigat cu unii din Cipru sau din Malta”.

Marcel Popescu consideră că Devis Mangia își cunoaște foarte bine viitorul adversar din Europa League, așa cum Cosmin Contra o cunoaște pe Athletic Bilbao. Pe vremea când antrena Palermo, Devis Mangia a pierdut cu 3-0 meciul cu AC Milan, disputat pe Giuseppe Meazza, pe 15 octombrie 2011, în Serie A.

”Este o povară, numitorul comun este că atât Spania și Italia nu își încep campionatele până atunci. Curaj și la luptă. Suntem la inaugurarea campionatului cu ediția centenară și putem să scriem istorie legată de fotbalul românesc și de Universitatea Craiova. Este păcat că nu putem juca cu un club de nivel mondial pe noul stadion. Inaugurarea stadionul va fi la meciul doi sau trei din grupe. Suntem conectați pentru meciul de azi, dar antrenorul nostru știe despre Milan mai mult decât știe orice antrenor român, cum Cosmin Contra știe la fel despre Bilbao”, a conchis președintele lui CS U Craiova.

Milan, amicale cu Dortmund și cu Bayern Munchen

AC Milan a plecat vineri într-un turneu de pregătire în China, unde va susține două jocuri cu Borussia Dortmund (marți, 18 iulie) și cu Bayern Munchen (sâmbătă, 22 iulie).

Lista cu cei 26 de jucători de la AC Milan care vor lua parte la turneul de pregătire din China:

Portari: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Storari

Fundași: Abate, Antonelli, Conti, De Sciglio, Gabbia, Gomez, Paletta, Musacchio, Ricardo Rodriguez, Zapata

Mijlocași: Bonaventura, Calhanoglu, Kessie, Jose Mauri, Montolivo, Sosa, Zanellato

Atacanți: Bacca, Borini, Crociata, Cutrone, Niang, Silva.

Antrenor: Vincenzo Montella.