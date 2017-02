Orădeanul Bogdan Țibârnă speră să prindă lotul pentru Eurobasket 2017. ”Vreau iar titlul, dar și Cupa” | INTERVIU

Orădeanul Bogdan Țibârnă speră să prindă lotul pentru Eurobasket 2017. Baschetbalistul de 25 de ani a contribuit cu un punct în victoria echipei sale, CSM Oradea, cu Ușak, în prima manșă a ”optimilor” FIBA Europe Cup.

Libertatea: Bodan, sunteți deja la al 19-lea meci în Europa. Cum ai caracteriza aventura europeană?

Bogdan Țibârnă: După părerea mea am avut un parcurs foarte bun. Am avut de trecut două tururi preliminare contra unor echipe foarte bune, iar în grupă de Champions League am avut adversari mult mai bine cotați, din campionate mult mai puternice. Cred că ar trebui sa fim mândri de cele șase victorii.

Dezamăgit de eliminarea din Basketball Champions League sau mândru că mergeți mai departe în FIBA Europe Cup?

Cred că tuturor ne-ar fi plăcut să continuăm în Champions League. Poate cu puțin noroc puteam face asta, însă nu ar trebui să fie o dezamăgire, ci o bucurie că am avut ocazia să jucăm cu echipe foarte bune și ne-am putut bucura suporterii cu meciuri foarte tari.

Ce zici de lupta pentru campionat? Ce așteptări ai?

Îmi doresc să ne apărăm titlul cucerit anul trecut, nici nu se pune problema de alt rezultat. Personal, îmi doresc să îmi ajut echipa cât de mult pot și să-mi îmbunătățesc jocul.

Urmează Cupa și Final 8.

Am participat la foarte multe turnee finale de Cupă de când activez în Liga Națională, însă nu o am în palmares. Îmi doresc în acest an să o câștigăm.

Cum a fost întâlnirea cu fanii pe 28 ianuarie, de FanDay?

A fost o mare bucurie să văd atâția copii și fani venind la sală. Ne bucurăm că putem face și noi ceva pentru ei deoarece susținerea lor este foarte importantă pentru noi.

Se apropie Eurobasket 2017. Aștepți cu nerăbdare această competiție?

Cred că toată suflarea baschetbalistica din România îl așteaptă! Sper să fiu selectat printre cei 12 jucatori și să am ocazia să joc contra unor sportivi pe care nu mă gândeam că o să-i întâlnesc.

Cum o să fie să joci împotriva fratelui tău?

Am avut ocazia în câteva rânduri să joc împotriva lui și, de fiecare dată, am fost emotionat. Însă, pe teren ne facem treaba, nu ne menajam deloc, dimpotrivă, cred că amândoi ne dorim să demonstrăm celuilalt cine este mai bun.

Cu cine țin părinții tăi în astfel de clipe?

Cu mine, normal! Glumesc, cred că sunt mândri de amândoi că am ajuns să jucăm la acest nivel și nu cred că au vreun preferat.

Vă întâlniți și la All Star game? Aveți amândoi șanse?

Poate ne vom întâlni, dacă nu anul acesta poate în anii următori, am avea ocazia pentru prima data să jucăm în aceeași echipă.

Participi la dunk contest?

Nu cred că voi participa. Sunt jucători in Liga Naționala mult mai spectaculoși din punctul acesta de vedere și ar fi păcat să nu-i vedem la treabă.



Bogdan Țibârnă

Născut la 7 iunie 1991, în Iași.

Măsoară 2.10 metri, cântărește 112 kilograme și este pivot.

A început baschetul la 10 ani, sub comanda lui Gabriel Clapon, la BC Junior Iași. A evoluat pentru CS Focșani, CS Otopeni și Steaua București, alături de cei din urmă debutând în FIBA EuroChallenge.

Antrenorul preferat este Mircea Petrișor, de la Focșani, iar jucătorul pe care îl admiră cel mai mult este Pau Gasol.

Mâncarea preferată este cea preparată de mama lui. A jucat pentru loturile naționale U16, U18 și U20 între 2007 și 2011, actualmente fiind component al echipei naționale de seniori.

A venit la CSM Oradea la jumătatea sezonului 2011/12.

