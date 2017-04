Oțelea e ferm în războiul CSA – FCSB: ”Acest conflict se va stinge! Nu vreau să mă întorc în 1998”. Cornel Oțelea, de patru ori fost campion mondial la handbal, fost comandant al Stelei, susține că el crede într-o împăcare istorică între Becali și Armată.

După ce comandatul CSA Steaua, Cristian Petrea, nu a exclus un dialog cu Gigi Becali şi FCSB, fostul conducător al clubului din Ghencea, Cornel Oţelea, a declarat că este convins că cele două părţi vor ajunge în cele din urmă la un acord.

Deşi susţine că, din punct de vedere legal, dreptatea este de partea CSA, Oţelea nu şi-a pierdut speranţa unui dialog în urma căruia întregul scandal legat de marca Steaua să fie definitiv lăsat în urmă.

Oțelea e ferm în războiul CSA – FCSB: „Dispută mă intristează!”

„Disputa dintre Ministerul Apărării Naţionale şi FCSB mă întristează. Eu am în suflet şi în inimă Clubul Sportiv al Armatei Steaua. Este instituţia pe care am servit-o aproape 45 de ani, în care m–am format ca om şi în care am avut cele mai mari rezultate sportive şi profesionale. Nu pot decât să merg mai departe cu Steaua Bucureşti.

Sunt convins că acest conflict se va stinge. La nivelul celor două instituţii, la Ministerul Apărării Naţionale şi la Ministerul Tineretului şi Sportului, sunt oameni care înţeleg fenomenul şi îl vor trata cu toată seriozitatea şi asta mă determină să cred că se va stinge acest conflict.

Ambele părţi trebuie să facă un pas spre echilibru, spre normalitate. În acest conflict, instituţia de partea căreia sunt legalitatea şi dreptatea este instituţia militară”, a declarat Oţelea, cu ocazia aniversării a 40 de ani de la câştigarea Cupei Campionilor Europei la handbal de către Steaua.

Cornel Oţelea susţine că sportul românesc are doar de pierdut dacă branduri precum Steaua sau Dinamo dispar.

„Nu vreau să mă întorc în 1998, când s-a declanşat această desprindere a echipei de fotbal de instituţia sportivă a Armatei. Persoana responsabilă de ceea ce a urmat a fost fostul ministru al Apărării, Victor Babiuc. El este cel care, în 1997, a dorit desprinderea echipei de fotbal Steaua de gruparea militară.

Doar timpul ne va spune dacă a fost sau nu o greşeală. Rezultatele ne pot spune dacă a fost sau nu. Ce reprezintă fotbalul astăzi ne poate spune dacă a fost sau nu o greşeală. Sportul românesc a avut două laboratoare de mare performanţă, Steaua Bucureşti şi Dinamo Bucureşti.

Dacă unul dintre ele dispare, sportul românesc este în pericol să rateze 50-60% din performanţele sportive internaţionale. Aceste două laboratoare trebuie să existe în continuare”, a precizat Oţelea.

Recent, și Laszlo Boloni a vorbit despre posibilitatea împăcării, semn că nu crede în proiectul celor de la CSA.