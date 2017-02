”Inimioară” Ovidiu Tâlvan vorbește despre problemele lui medicale și despre Dinamo, echipa pentru care suferă: ”Doar nu era să mor pe teren, era mai important să-mi cresc copiii”.

Fostul internațional Ovidiu Tâlvan (44 de ani, 2 selecții pentru România) pare fac-totum la Sibiu: ”În primul rând, sunt profesor de sport. Apoi sunt antrenor la CSȘ Șoimii, dar și organizatorul campionatului județean de minifotbal, aici, la Complexul Sportiv Luceafărul, din centrul orașului. sunt și director zonal sud-est tot la monifotbal”.

Cel supranumit ”Inimioară” vrea să facă o precizare: ”Până anul acesta am fost și observator federal. Numai că, în vară, examenul de observator a fost în aceeași zi cu cel pentru titularizarea în învățământ! Apăruse un articol, la voi, în Libertatea, că sunt picat. Nu, nu m-am prezentat! M-aș fi dus dacă nu era titularizarea… Pe care am luat-o. Sunt titular!”.

Tâlvan mai joacă doar miuțe cu prietenii, la sală sau pe sintetic, ”cam de două ori pe săptămână”. În plus, arbitrează partide de minifotbal. Alături de un ”rival” stelist, Dan Curtean, tătăl lui Alex Curtean, Ovidiu a fluierat în weekend derby-ul Sibiului, FC Hermannstadt – Marcă înregistrată (6-5).

”Cu inimioara cum stai?”. ”Bine”, spune ”Ovi”. ”De când eram sportiv, doctorii au depistat o anomalie: inima mea bătea neregulat în repaus și își revenea în condiții de efort! Am fost internat o lună la Fundeni, s-a întrunit o comisie pentru a analiza cazul meu, formată din doctorul Carp și alți doi medici. Finalmente, s-a decis că pot continua fotbalul de performanță. De fapt, pentru mine a urmat marea performanță: două campionate și trei Cupe cu Dinamo!”, explică fostul fundaș stânga, cel mai titrat fotbalist al Sibiului.

”Nu jucam pe semnătură, dar, într-adevăr, făceam o vizită medicală mai complexă. În afara analizelor doamnei Pufulete, de la Institutul Național de Medicină Sportivă, scriam și o declarație pe proprie raspundere că nu sufăr de nimic și că nu am nici o stare de rău când joc fotbal. De fapt, nu am avut vreo problemă reală niciodată. În perioada aceea născuse și sotia, era mai important să-mi cresc fetița, decât să mor pe teren”, rememorează ”Ovi”.

Fost coleg cu Cosmin Contra, noul antrenor al lui Dinamo, Tâlvan mărturisește: ”Era necesară o schimbare de generații și la Dinamo. Trebuie să vină tinerii. Sosirea lui ”Guriță” e benefică, mai ales că a jucat la nivel inalt, are mentalitate bună, sănătoasă. Le va cere jucătorilor disicplină. E primul pas spre performanță”.

Legat de căderea necontrolată a fotbalului românesc, Tâlvan are explicație: ”Problema financiară duce la toate neajunsurile. Neavând bani, nu avem baze sportive și, practic, nu ai cum să faci performanță. Steaua e primul exemplu concret. Gigi Becali nu s-a gândit, când a preluat Steaua, să creeze o bază privată. Deja sunt mari probleme. Nu mă bag în discuțiile cu sigla, eu știu că am jucat pentru Dinamo contra lui Steaua, nu contra FCSB”.

Tâlvan, antrenor de copii, explică: ”Talente sunt, dar problema e la selecție. Mulți se pierd la 17-18 ani, când nu mai au unde să joace. La Sibiu, de exemplu, mai avem doar o echipă de liga a treia, unde să se ducă atunci la seniori? Sibiul a supraviețuit, în schimb, în minifotbal. Campioana Juventus Sibiu are trei titluri, două Cupe și o Supercupă națională. FC Hermannstadt este campioana de anul trecut. Sunt jucători foarte buni, unii sunt la Divizia C la fotbal, speră să promoveze în liga a doua”.

”Inimioară” a plecat de la Dinamo în ianuarie 2003, în China, la divizionara secundă Henan Construct Zhongzhou: ”Am jucat în două săptămâni 8 amicale, unul dintre ele împotriva echipei la care a dat probe Paul Gascoigne. Am dat mâna cu el, am vorbit puțin, dar nu a fost oprit in lot”.

Henan, cu secundul lui Bora Milutinovici la naționala Chinei antrenor, a terminat pe locul al doilea, la 4 puncte de primul loc. Tâlvan a bifat 24 din cele 26 de meciuri, a marcat 4 goluri și a oferit 16 pase decisive. ”Înnebuniseră asiaticii, au vrut să mă bage în spatele vârfurilor, îmi ziceau că m-au adus ca pasator! Și atunci era paradis financiar. Acum chiar cred că pot organiza un Campionat Mondial peste 10-15 ani, pe care să-l și câștige! Țin minte că în anii aceia, echipa la care jucau Schumacher și Naicu a făcut un amical cu Real Madrid”, rememorează Ovidiu”. Condus de o femeie în China

Pesedintele clubului la care a jucat ”Ovi” era o femeie, Yang Nan, nepoata patronului care deținea trustul de construcții și alte firme. A prins în China, de unde a revenit la Dinamo, epidemia SARS. ”Umblam pe stradă cu măști, dar nu m-am temut. M-am obișnuit și cu mâncarea lor, am mâncat și supă de broască țestoasă, dar surpriza a fost într-un restaurant din Shanghai, unde am găsit sarmale”. Tâlvan a și fost primul român care a jucat în Iran, la Pegah Gilan: ”Am evoluat doar în trei 3 etape, apoi campionatul s-a întrerupt două luni din cauza inundațiilor. Nu m-am acomodat”.

Idolul Andreas Brehme, rivalitate cu Lăcătuș

Idolul lui Tâlvan: ”Neamțul Andreas Brehme, fotbalist excepțional. Germania era la modă în anii 80-90”.

Cel mai bun fundaș stânga de azi: ”Marcelo, brazilianul de la Real. Formidabil”.

Fundașii stânga români de azi: ”Îmi place Latovlevici. Pe vremea mea, cine pleca afară, pleca direct titular. Azi, câți titulari mai avem la echipele importante?”.

Cele mai tari dueluri din Liga I: ”De departe, cele cu stelistul Marius Lăcătuș”.

Cele mai mari regrete: ”Că n-am decât două meciuri la națională, și alea de la Inter Sibiu. Rețin, totuși, că am fost trei ani la rând cel mai bun fundaș stânga din Divizia A, după notele ziariștilor. De asemenea, am prins marea dezamăgire din 1997, când Dinamo a fost eliminată de islandezii de la KR Reykjavik”.

Cariera de antrenor: ”Am început de jos, de la copii. Am licența UEFA, visez să ajung departe!”. A activat, ca ”secund”, la Voința Sibiu.

Viitorul Sibiului: ”Sper ca FC Hermannstadt să ajungă din liga a treia în Liga I. Interesul e mare aici, nu ca la unele meciuri din primul eșalon, care se joacă doar cu 20 de plătitori în tribune. La Sibiu vin și 3.000 de oameni pe Municipal”.