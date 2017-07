Chiar daca unii nu recunosc, motivul principal pentru care ne creem un cont la o casa de pariuri online il reprezinta obtinerea unui profit cat mai mare.

Inainte de a plasa primul pariu ne facem un fel de plan in minte, in care ne spunem ca vom miza doar pe anumite tipuri de pariuri, fiindca ne par mai profitabile, ca nu vom paria pe o cota mai mare de 3.00, spre exemplu sau ca miza zilnica/saptamanala/lunara alocata pariurilor nu va depasi un anumit prag. In felul asta ne gandim ca vom avea mai multe sanse sa generam profit.

Doar ca, pentru cei mai multi dintre noi, disciplina in gandire nu se transpune si in practica. Astfel, dupa primele zile, saptamani sau luni nu mai tinem cont de tot ce am promis inainte de a incepe sa pariem la casa online respectiva. Sigur, nu ar fi nicio problema sa ne tinem de cuvant daca am genera profit in fiecare zi. Problema apare atunci cand intervin primele pierderi, din dorinta de a reveni “pe plus” sau de a reduce pierderile tinzand sa mai plasam cateva pariuri in acea zi/perioada, chiar daca astfel ne vom depasi bugetul alocat.

Asa apare dorinta de a-ti recupera suma de bani pierduta cat mai repede. Si cum poti face asta mai bine decat cu ajutorul pariurilor live? In opinia noastra, jucatul la recuperare (in urma unui singur pariu, maxim doua) combinat cu pariurile live duce repede la faliment. Sa zicem ca esti inspirat o data, de doua ori si iti recuperezi suma plasand pariuri live. Aceasta inspiratie nu tine insa la nesfarsit, consecintele putand fi dezastruoase pentru banca ta.

Care e solutia ideala pentru a evita pierderi mari?

Asadar, jucatul la recuperare live reprezinta cea mai mare greseala comisa de pariori. Sigur, nici pre-live nu este bine sa jucam la recuperare, riscurile fiind insa, cel putin teoretic, ceva mai mici de a ne pierde intreaga suma de bani decat daca am miza live. Asta deoarece live avem multe pariuri in desfasurare, nelipsind cotele mari, care ne fac cu ochiul, probabilitatea fiind destul de mare sa alegi o cota peste 3.00, spre exemplu, in incercarea de a recupera suma pierduta si, de ce nu, a mai genera si un mic profit de pe urma acelui pariu. Doar ca nu gasesti des o cota peste 3.00 care sa fie castigatoare.

Poate planul tau initial nu este acela de a juca la recuperare, insa vazand atatea pariuri in desfasurare ce au cote mari, este posibil “sa te ia valul” si sa mizezi pe una dintre acele cote mari. Prin urmare, pariurile pre-meci reprezinta solutia ideala in special cand ai pierdut o suma de bani si incerci sa o recuperezi, insa din mai multi pasi, nu din unul sau doi, cum esti tentat sa procedezi la pariurile live. Motivul principal este ca ai timp sa analizezi in tihna si in detaliu statisticile acelui meci, pe baza lor alegand pontul convenabil. Repetam, nu avem nimic impotriva pariurilor live, insa ele ar trebui evitate in cazul in care te afli intr-o situatie financiara delicata.

Afla unde este mai bine sa joci in cazul in care te confrunti cu astfel de cazuri

Pentru a evita, pe cat posibil, “caderea in pacat”, ar fi bine sa mizezi la o casa de pariuri ce nu dispune de o oferta bogata de pariuri live si/sau beneficiaza de una bogata a pariurilor pre-live. Pentru a descoperi care sunt acele case de pariuri nu este nevoie sa accesezi site-ul fiecareia in parte, ci poti doar sa consulti site-ul Intelbet.

Aici vei gasi clasamente ale tuturor caselor de pariuri licentiate, clasamente alcatuite in functie de mai multe aspecte, printre care oferta pre-live, insa si cea live. Clasamentele sunt obiective, in alcatuirea lor luandu-se in considerare o multime de criterii.

Tot la Intelbet poti vizualiza recenzia fiecarei case de pariuri, recenzie echilibrata care contine, printre altele, 3 puncte tari si 3 puncte slabe. Pe pagina poti impartasi propriile pareri legate de acea casa de pariuri, insa poti adauga si o reclamatie daca intampini probleme legate de contul tau cu respectiva agentie. In foarte multe cazuri, reclamatiile trimise prin Intelbet sunt rezolvate in favoarea ta.

Intelbet nu i-a uitat nici pe cei cu spirit de competitie, care isi doresc sa demonstreze ca sunt cei mai buni in prezicerea unor evenimente sportive. In acest sens, Intelbet organizeaza lunar un concurs de pronosticuri, cu premii in valoare de 800 RON, impartite primilor 8 clasati. Participarea la acest concurs nu te obliga sa oferi nicio argumentatie pentru pronosticul ales. Aceasta sarcina le revine tipsterilor, tu trebuind doar sa alegi daca pronosticul oferit de ei va fi sau nu castigator. Printre tipsteri se numara Mihai Mironica, moderator de emisiuni sportive si comentator de fotbal, Ioana Cosma, prezentatoare de stiri sportive si moderatoare de emisiuni, dar si Julio Salinas, fost jucator spaniol celebru de fotbal sau Borja Pardo, jurnalist foarte cunoscut in Spania.

