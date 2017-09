Din nou fotbal la cel mai inalt nivel in UEFA Champions League, marti si miercuri, in etapa a doua din gaza grupelor! „Dortmund – Madrid se anunta un meci deosebit de disputat. Borussia a pierdut la Londra in fata lui Spurs si nu-si permite un al doilea esec consecutiv, pentru ca si-ar putea afecta sansele de calificare in primavara. De partea cealalta, Madridul lui Zidane joaca bine in La Liga si nu va rata oportunitatea unui rezultat bun in Germania, mai ales ca gazdele joaca sub presiune”, explica Ilie Dumitrescu, expert al casei de pariuri online Unibet.

Pe Signal Iduna Park din Dortmund s-ar putea consemna un nou rezultat 2-2, exact asa cum s-a intamplat in ultimele doua meciuri directe jucate in sezonul trecut in grupele UEFA Champions League. Pe unibet.ro, cota pentru un astfel de scenariu este 10,00 in acest moment. Mai sigura pare victoria spaniolilor (cota 2,00), caci Madridul a reusit sa sparga ghinionul in fata nemtilor, castigand 3 din ultimele 5 deplasari din Germania.

Paris SG – Bayern este un alt meci de top, cu interes direct in lupta pentru marele trofeu: „Favoritele 2 si 3 la castigarea Ligii Campionilor isi dau intalnire pe Parc Des Princes. Parisul o va infrunta pe Bayern intr-un clasic franco-german, ce se anunta de zile mari, dupa ce ambele au debutat cu victorii la scor in acest sezon al Ligii Campionilor. Gazdele pornesc cu moral foarte bun, luand in calcul cele 3 victorii reusite de-a lungul timpului la Paris in fata lui Bayern. Nemtii nu trebuie insa subestimati in nicio situatie, chiar daca francezii ii au in mare forma pe Neymar si Mbappe”, crede analistul Unibet.

Patru din ultimele 6 deplasari ale lui Bayern in Liga Campionilor au fost esecuri, asa ca gazdele par sa aiba avantaj in lupta, cu perspective favorabile de a castiga meciul – cota 2,00. O cota ceva mai mica (1,40), dar cu si mai multe sanse, o gasim in dreptul optiunii „peste 2,5 goluri in meci”. Motivul: 5 goluri pe meci s-au inscris in ultimele 4 deplasari ale lui Bayern in Liga, in timp ce in ultimele 6 jocuri ale lui Paris SG acasa s-au marcat 3,33 goluri pe meci.

Joi este randul celor de la FCSB sa ii impresioneze pe fani, de aceasta data in partida cu Lugano, jucata in deplasare. In 5 din cele 6 vizite ale FCSB in Elvetia, cele doua formatii au inscris, deci se poate paria pe repetarea istoriei (cota 1,80 pentru „ambele marcheaza”). Va reusi FCSB sa aduca iar bucurie romanilor? Cota este 2,55 pentru o victorie romaneasca pe Swissporarena, Lucerna.

„FCSB trebuie sa confirme in Elvetia rezultatul excelent reusit acasa cu Viktoria Plzen, iar fosta Steaua are capacitatea sa faca acest lucru. Are de partea sa experienta jocurilor in Europa, un plus de tehnicitate si creativitate pe faza ofensiva. Alibec, Budescu, Teixeira pot face diferenta in orice moment. Cu o organizare de joc pe faza defensiva, cu o mai buna concentrare pe toata durata partidei, FCSB nu ar trebui sa aiba probleme in Elvetia in a obtine un nou rezultat foarte bun”, concluzioneaza Ilie Dumitrescu.