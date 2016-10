Pagina de wikipedia a arbitrului portughez Manuel de Sousa, cel ce ne-a furat în Kazahstan, a fost atacată: ”Mafia`s referee!”. ”Cavalerul”, acuzat că a luat bani pentru prestația de la Astana!

Arbitrul portughez Manuel Jorge Neves Moreira de Sousa (41 de ani), ecuson FIFA din 2006, ne-a dezavantajat clar în Kazahstan, refuzându-ne măcar două penalty-uri (la faultul asupra lui Dragoș Grigore și la cel asupra lui Chipciu, ambele din prima repriză) și tolerând jocul violent al gazdelor. Meciul de la Astana, din preliminariile CM 2018, s-a încheiat nedecis, 0-0.

Pe profilul de limba engleză de pe wikipedia al ”cavalerului” lusitan, de loc din Lordelo do Ouro, a apărut un mesaj, postat, probabil, de românii nemulțumiți: ”Mafia`s referee… Mafia…Mafia…Mafia…”. Vezi detalii, AICI.



”Manuel de Sousa, cară-te în Africa!”

De asemenea, o pagină de facebook intitulată, parcă ironic, ”Manuel De Sousa is the best referee in Europe” au fost postate acuze grave la adresa portughezului: ”Tu, Manuel, ai luat bani de la cei din Kazahstan. Practic, această echipă folosește pumnii și coatele în fața românilor, iar tu ai tolerat asta! Du-te juca în Africa, în Angola, nu ești bune pentru Europa”.

De Sousa e arbitru din 1993. A debutat în prima ligă portugheză 11 ani mai târziu. În 2009 a fluierat Supercupa Portugaliei și a condus meciuri în Europa League. În Champions League a apărut pentru prima dată la 7 decembrie 2011, la un Ajax – Real Madrid (0-3). La Euro 2012 a fost arbitru de poartă în brigada lui Pedro Proenca.