”Am anunţat ATP referitor la aceste ameninţări. Este inacceptabil. E doar un sport. Atât eu, cât şi familia mea, am primit ameninţări cu moartea. Prietena mea a primit, la rândul ei. Personal, mă pot descurca. Chiar mă amuz pe seama unora dintre ele. Dar atunci când familia şi prietena mea primesc ameninţări cu moartea… S-a ajuns prea departe”, a spus Groth, citat de The Weekend Australian.

Australianul a mai spus că şi-a sters pagina personală de Facebook, iar agentul său o administrează pe cea de sportiv pentru a evita să mai vadă mesajele negative pe care le primeşte după anumite meciuri.

În vârstă de 29 de ani, Sam Groth este al şaptelea cel ma bine clasat jucător australian din circuitul ATP. În acest an, Groth a câştigat proba de dublu a turneului de la Newport, alături de Chris Guccione.

De asemenea, Groth este cel care deține recordul serviciilor: 263,4 km/h, în 2012.

Și românul Marius Copil a fost amenințat!

Într-un interviu pentru Libertatea, din 2014, Marius Copil dezvăluia că și el a fost amenințat.

Libertatea: Ce părere ai despre blaturile din tenis?

Marius Copil: Jucătorii prinși ar trebui suspendați pe viață! Cei care fac așa ceva n-au respect pentru sport, sunt lași! Am avut o ofertă, la turneul de la Miami, ca să trântesc un meci! Mi-a scris cineva pe Facebook că îmi dă 30.000 de euro, ca să pierd un set. Mi-a spus că oferta rămâne valabilă pentru când doresc eu. Am raportat imediat la Tennis Integrity. Dacă nu raportezi și se află că ai fost ofertat, ai probleme. Urăsc pariurile. Din cauza lor mi-am șters contul de Facebook, cele care există nu sunt ale mele. Mi l-am șters, fiindcă am primit mesaje urâte: înjurături, amenințări cu moartea, că ”vin peste tine în cameră”, că te omoară!