Parteneriat educațional între Comitetul Olimpic și Sportiv Român și Qualians România.

Comitetul Olimpic si Sportiv Roman si Qualians Romania – companie-lider pe piata de training si consultant in management – au semnat un parteneriat educational pe perioada ciclului olimpic 2017-2020, punctul de plecare fiind legat de sustinerea performantei de varf, a cresterii talentelor si crearii unei legaturi intre lumea sportiva si cea de business.

In cadrul acestui parteneriat, Qualians va sprijini COSR in trei directii principale:

cresterea eficientiei federatiilor olimpice;

dezvoltarea unei a doua cariere pentru sportivii de performanta, in sport sau in lumea de business;

sustinerea sportivilor de elita.

“Traim intr-o lume in continua schimbare, permanent omenirea descopera lucruri noi si de aceea continuarea procesului de invatare pentru fiecare dintre noi nu este optionala. Prin parteneriatul cu Qualians punem gratuit la dispozitia oamenilor din sportul romanesc accesul la cunostinte de cea mai buna calitate din zona de business, la tehnici si instrumente practice a caror eficienta a fost deja dovedita si a caror aplicare in sportul romanesc ar putea sa contribuie la eficientizarea activitatii.

Prin programele de team building pe care le vom derula impreuna cu echipa Qualians ne propunem sa intarim spiritul de echipa la nivelul sportivilor si staffului care va reprezenta Romania la competitiile derulate sub egida CIO”. – a declarat Mihai Covaliu, Presedinte COSR.

“Credem ca avem datoria de a sprijini performanta sportiva de varf precum si tranzitia sportivilor spre a doua cariera. Parteneriatul cu Comitetul Olimpic si Sportiv Roman ne onoreaza si suntem gata sa punem la dispozitia sportivilor si a federatiilor olimpice know-how-ul Qualians si timpul consultantilor nostri, pentru a ne aduce in acest fel contributia la dezvoltarea sportului romanesc.” – a declarat Octavian Pantis, co-fondatorul Qualians.





Parteneriatul consta in cursuri, sesiuni de coaching, teambuilding pentru delegatiile sportive la competitiile internationale, evenimente dedicate si adaptate diferitelor grupuri de sportivi sau reprezentanti ai federatiilor. “Intreaga echipa Qualians si Ecoxtrem – compania din grup specializata in teambuilding si evenimente – asteapta cu interes demararea parteneriatului, unul pe care il consideram cu totul special.”- a mai spus Octavian Pantis.

Despre COSR

Comitetul Olimpic si Sportiv Roman (COSR) este o asociatie de interes national apartinand miscarii olimpice, care se organizeaza si functioneaza in baza statutului propriu elaborat in conformitate cu prevederile Chartei Olimpice si legislatiei romane in vigoare.

COSR are rolul de a propaga principiile fundamentale ale olimpismului la nivel national, precum si de a sprijini crearea de institutii care se dedica educatiei olimpice.

COSR inseamna performanta sportiva si promovarea valorilor fundamentale ale olimpismului romanesc: traditie, pasiune, respect, excelenta, si mandrie nationala.

COSR sprijina sportul de inalta performanta si vrea ca exemplul sportivilor romani de top sa fie urmat in toate domeniile de activitate, iar iubitorii sportului de pretutindeni sa obtina performante in viata cotidiana.

COSR lupta prin toate mijloacele de care dispune ca tot mai multi romani sa traiasca emotia de a-si vedea copiii, rudele, prietenii, pe podiumul olimpic – sa fie invingatori !

www.cosr.ro

Despre Qualians

Suntem o companie de consultanta lider in domeniul formarii si dezvoltarii personale, care ajuta organizatiile sa prospere in Noua Normalitate. Operam pe piata locala din 1999, initial sub numele de TMI, companie pe care continuam sa o reprezentam si suntem onorati de a fi lucrat impreuna cu cele mai mari companii de pe piata pentru implementarea solutiilor TMI. Extinderea portofoliului de servicii, prin parteneriate cu companii de renume din diverse arii

de practica (TMI, TACK International, Ecoxtrem, Prosci) ne-a determinat sa cream compania-umbrela Qualians, ca punct unic de contact pentru accesarea unor solutii de invatare si pregatire construite pe masura nevoilor si obiectivelor clientilor nostri.

Ecoxtrem – unul din principalii jucatori de pe piata de teambuilding s-a alaturat in 2014 Grupului Qualians. In noiembrie 2016 Ecoxtrem a implinit un deceniu de activitate, perioada in care si-a pus amprenta asupra pietei de teambuilding prin concepte inovatoare si abordari potrivite noilor tipologii de resurse umane.

www.qualians.com