Paula Ungureanu merge optimistă la Budapesta: ”Îmi doresc enorm să câștig Liga Campionilor”

Paula Ungureanu merge optimistă la Budapesta. Finalistă a Ligii Campionilor cu Oltchim Râmnicu Vâlcea în 2010, portărița își dorește enorm să câștige trofeul în campania din acest sezon cu CSM București, calificată pentru al doilea an consecutiv în Final 4.

”Aștept cu speranțe maxime Final 4. Îmi doresc enorm să facem o treabă bună și de ce nu să ridicăm încă o dată trofeul deasupra capului. Presiunea acum va fi mult mai mare pe echipa noastră. Suntem campioane, iar dacă anul trecut lumea ne-a privit oarecum ca pe un outsider, din acest sezon lumea ne-a tratat cu mai mult respect și s-a focalizat mult mai mult pe noi. Eu simt că avem o echipă foarte puternică, dornică de a face performanță. Consider că suntem o echipă în formă maximă, o dată ce am reușit să accedem în turneul Final 4. Îmi doresc enorm să câștig Liga Campionilor. Am mai jucat finală, semifinale, dar nu am reuși să câștig niciodată trofeul. E un trofeu care îmi lipsește din cariera mea”, a declarat joi Paula Ungureanu, citată de Agerpres

Ea a adăugat că echipa are de câștigat de pe urma concurenței cu croata Jelena Grubisic, care a avut un rol crucial în meciurile de anul trecut de la Final 4.

”Într-o echipă e foarte bine să fie 2-3 portari de valoare, face foarte bine concurența pentru echipă. În momentul în care începe jocul, important e să fim o echipă, iar cel mai în formă și cel mai bun să joace. Eu mă bucur de fiecare dată când colega mea apără bine și ajută echipa. Îmi doresc din suflet să repete meciurile de anul trecut din Final 4 și să ne bucurăm la final”, a spus Ungureanu.

Portarul Paula Ungureanu a apreciat la egalitate șansele de victorie în semifinala cu Vardar din Final 4 al Ligii Campionilor: ” Eu zic că pornim înaintea acestui meci cu șanse egale, 50-50%. Forma de moment va decide. Suntem două echipe puternice, iar cea mai în formă și care va face mai puține greșeli va câștiga. Toată lumea știe că portarul contează foarte mult, iar eu îmi doresc ca eu și colegele mele să putem ajuta ca echipa să câștige”.