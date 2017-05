”Perla neagră” și ”zeița”

Azi, despre povestea de iubire dintre ”Perla neagră” și Cupa Mondială, ”zeița” la care visează orice fotbalist.

Anul 1958 a fost un an mustind de realizări. Cometa Pele a explodat! Nu numai că a ajutat-o pe FC Santos să câștige Campeonato Paulista, cu 58 de goluri marcate – o performanță nemaiîntâlnită până în prezent (la Santos, unde a evoluat între 1956 și 1974, a încheiat cu 619 goluri în 638 de partide) , dar a intrat apăsat și în naționala cariocas, cu care care a câștigat Cupa Mondială! Nu împlinise 18 ani!

În Suedia, i-a cucerit pe toți. Tehnică în regim de mare viteză, clarviziune pe gazon. ”Pantera” de 17 ani semna un gol în sferturi (1-0 cu Țara Galilor), veneau apoi trei reușite în victoria cu 5-2 cu Franța, din semifinale, și punea pecetea pe încă două goluri în finală, xerox pe 5-2, cu Suedia! 6 goluri în total, primul titlu mondial din palmares!

Tânărul superstar a primit oferte clare pentru a juca pentru cluburile europene, însă președintele brazilian Jânio Quadros a avut ideea să-l declare pe acest om o ”comoară națională”, ceea ce a făcut aproape imposibil transferul lui Pele într-o altă țară. Singurul eveniment permis: meciuri demonstative pe Bătrânul Continent, unde lumea venea ca la urs!

Anul 1962 a fost cel mai bun an de club al carierei lui Pele. Copa Libertadores, Campeonato Brasiliero, Taça Brasil și Cupa Intercontinentală, toate cu Santos. Plus Cupa Mondială, din Chile, a doua la rând! A fost, de fapt, cel mai titrat an. Pentru că adversarii din teren mușcau din Pele, pur și simplu. N-a avut, de data asta, o contribuție esențială la succesul care a adus ”zeița”. După golul cu Mexic (2-0), e accidentat urât de cehoslovacii nemiloși. Selecao se duce, totuși, până în finală, purtată în spate de Garrincha, ”diavolul șchiop, 3-1 cu aceeași Cehoslovacia!

Și în 1966, la Cupa Mondială din Anglia, Pele e luat pe sus. Era vremea când puteai să cosești pe teren adversarul, că nu erai dat afară! Aceeași rețetă, gol cu Bulgaria (2-0), accidentare, lipsește cu Ungaria (1-3). Revine cu Portugalia, 1-3, dar e distrus sistematic de Coluna&Co. Abia mai calcă la final. A fost cea mai neagră pagină din istoria Braziliei, eliminată din faza grupelor. Ca să scapi de Brazilia, trebuie să-l omori pe Pele!

